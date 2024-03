Finanzas. El orden en las cuentas públicas, una cuestión a cuidar

Escuchar

A pesar de las alertas que dejaron los datos de inflación en los Estados Unidos y de los comentarios previos de algunos de sus oficiales, la Reserva Federal no cambió la proyección de recortes de tasa en 2024. La mediana de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) predica que la tasa de referencia bajará 75 puntos básicos este año (en vez de los 50 que esperaba el mercado). La decisión jugó muy a favor de la deuda emergente y distressed (con dificultades), que cerró marzo con subas de 1% y 6,8%, respectivamente.

La Argentina se destaca en el bull market

En el escenario de optimismo global, los inversores convalidan los factores locales que empujan a la “historia” argentina por sobre la de países comparables. Desde el balotaje electoral de 2023, la cotización la deuda argentina trepó 72%, superando el desempeño de los bonos de Pakistán (55%), Egipto (38%), Bolivia (22%) y Sri Lanka (17%). La decisión de ordenar las cuentas públicas a toda costa y de no requerir financiar ningún agujero fiscal fueron los principales drivers del rally. Queda pendiente lograr que sea sostenible el ajuste.

El carry trade, ¿es la mejor alternativa?

Los bonos en pesos treparon entre 8% y 17% en pesos en marzo. Teniendo en cuenta que el CCL subió solo 2,3% en el período, el carry trade dio retornos de hasta 14,5%. No obstante, no es nuestra estrategia favorita. Haber obtenido ganancias en dólares no significa ser la mejor opción de renta fija soberana. Los bonos en dólares consiguieron subas de entre 12% y 17%. La diferencia entre las tasas reales de los bonos CER y los bonos en dólares implica un sendero de apreciación del tipo de cambio real demasiado agresiva.

Expectativas por la demanda del dólar CCL

El Bopreal Serie 1 tuvo su mejor momento en marzo. El strip del primer bono fue muy positivo para el descubrimiento de valor. Mirándolo en términos agregados, la serie trepó más de 16% en el mes, aunque de forma no homogénea entre los strips. De cara a abril, creemos que el strip de aplicación fiscal más próxima (1-A) mejorará su desempeño. Además, monitorearemos la demanda de los importadores que vendieron Bopreal “bajo la par” y ahora accederán al CCL por la diferencia. Estimamos la demanda en US$430 millones.