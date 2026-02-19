La Secretaría de Transporte denunció que no le cargaron combustible a Flybondi y tuvo que cancelar 90 vuelos

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) tuvo hoy un fuerte impacto en el transporte aéreo: casi nueve de cada diez vuelos debieron ser cancelados por la adhesión de distintos gremios.

En ese contexto, la Secretaría de Transporte denunció que la aerolínea low cost Flybondi habría sido víctima de un “boicot” en el Aeropuerto de Ezeiza. Según el Gobierno, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) se habría negado a despachar combustible provisto por YPF, lo que derivó en la interrupción de su operación.

Según un comunicado de la empresa —que en diciembre y enero enfrentó cuestionamientos por múltiples cancelaciones—, durante las primeras horas de la mañana logró operar nueve vuelos desde y hacia Ezeiza: con destino a Río de Janeiro y Florianópolis; desde Mendoza a Buenos Aires; desde Córdoba hacia Ushuaia y Río de Janeiro; y un vuelo chárter entre Rosario y Maceió.

Sin embargo, más tarde debió cancelar 90 servicios, con un impacto estimado en más de 9700 pasajeros, a raíz de la falta de abastecimiento de combustible en el marco de la medida de fuerza. “Si bien la aerolínea trasladó toda su operación a Ezeiza para mitigar el impacto del paro, dado que allí cuenta con autoprestación de handling, se ve impedida de continuar con los vuelos programados”, señalaron desde la compañía.

Señalan que hubo 9700 pasajeros afectados

En medidas de fuerza anteriores, tanto Flybondi como Jetsmart habían trasladado su operación desde el Aeroparque hacia Ezeiza para evitar el cese de tareas del personal de Intercargo, que presta servicios de rampa en esa aeroestación junto con Aerohandling, la empresa de Aerolíneas Argentinas.

Flybondi presentó los reclamos correspondientes y aguardaba el despacho del combustible. Desde Transporte indicaron que los distribuidores en Ezeiza estaban abasteciendo a otras firmas y que la low cost recibía combustible en otros aeropuertos del país.

Fuentes del sector, que pidieron reserva, señalaron que los niveles de combustible eran mínimos y que en Ezeiza se priorizaba la provisión a vuelos internacionales de aerolíneas con contratos vigentes, sin que estuviera previsto el abastecimiento de Flybondi en esa terminal.

Otra fuente agregó que las petroleras habían advertido ayer que durante la jornada del paro no habría combustible y que, aun con previsión el día anterior, la carga resultaría insuficiente para sostener la operación habitual, dado que cada tramo requiere reabastecimiento. Desde YPF no hicieron comentarios ante la consulta de LA NACION.

Según datos de la consultora Adventus, Aerolíneas Argentinas canceló hoy el 99,98% de sus vuelos programados; Flybondi, el 88,64%; y JetSMART, el 86,49%. Solo ITA y Air Europa no registraron cancelaciones. En total, 16 aeropuertos del país permanecieron sin operación.

En Aeroparque, el porcentaje de vuelos cancelados alcanzó el 88,37%, mientras que en Ezeiza fue del 74,28%.

Leonardo Scatturice, CEO y chairman de COC Global Enterprise, el accionista mayoritario de Flybondi Linkedin

Flybondi pertenece a COC Global Enterprise, cuyo CEO y chairman es Leonardo Scatturice. En febrero del año pasado, el empresario quedó en el centro de la atención pública luego de que una aeronave de su propiedad aterrizara en Aeroparque y permaneciera en tránsito en un hangar de Royal Class. En ese vuelo viajaba Laura Belén Arrieta, quien transportaba más de una decena de valijas que, según publicó este diario, no habrían sido revisadas por la Aduana debido a una “orden de arriba” que impidió el procedimiento.

Scatturice mantiene cercanía con Santiago Caputo y con el Gobierno, y es además propietario de OCA y proveedor de Trenes Argentinos y de la plataforma educativa Educ.Ar.