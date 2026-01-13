“Primera y última vez”: en el Aeroparque, pasajeros de Flybondi denuncian cancelaciones, demoras y falta de respuestas

Las quejas y el malestar de los pasajeros de Flybondi volvieron a dominar la postal en el Aeroparque Jorge Newbery, donde la aerolínea low cost registró esta semana nuevas demoras y cancelaciones que, en algunos casos, derivaron en reprogramaciones de hasta dos días o sin fecha fija, según detallaron los damnificados.

La situación generó escenas de gran tensión en la terminal aérea de la ciudad de Buenos Aires, con viajeros que denunciaron falta de información, pérdidas de dinero, consecuencias en sus trabajos y la ausencia total de respuestas por parte de la empresa.

Durante este martes, la ventanilla de atención de Flybondi se vio colmada de personas que afirmaron estar “libradas al azar”, sin canales efectivos de comunicación. Muchos relataron que no reciben respuestas a través de la aplicación, el correo electrónico ni la línea telefónica, lo que los obliga a concurrir personalmente hasta las ventanillas de la compañía en el aeropuerto metropolitano “en busca de alguna respuesta”.

Entre ellos se encuentra Luz Nieto, quien debía viajar a Salta por motivos laborales. Su vuelo, programado para las 20, fue cancelado a último momento y, según contó, no logró reprogramarlo por ninguno de los medios digitales de la empresa, cuyo servicio al cliente nuevamente colapsó. “No me responden por ningún lado y yo necesito viajar por trabajo”, expresó, visiblemente preocupada por las consecuencias laborales de la cancelación. “Nos están diciendo que recién en dos días vamos a poder tomarlo”, cuestionó.

Más adelante, otra mujer que también estaba haciendo fila y prefirió reservar su nombre, contó que “debía tomar el mismo vuelo” y que en su caso se trataba de “un viaje de luna de miel” con su marido a esa provincia del norte. “Ya perdimos el primer día de reserva del hospedaje y parece que vamos a perder otro más. Es un desastre del que nadie se hace cargo”, agregó.

Otra de las pasajeras afectadas es Susana Juárez, oriunda de Tucumán, quien relató una cadena de reprogramaciones y cancelaciones desde que compró sus pasajes en noviembre. Tras la cancelación del vuelo de ida, se vio obligada a viajar en colectivo a Buenos Aires ”porque había fecha de reprogramación para febrero recién” y realizar denuncias ante distintos organismos, incluida la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Ahora, su vuelo de regreso a Tucumán también fue cancelado, pese a haber realizado ya el check in. “Es mucha impotencia. Perdimos tiempo y más de 500.000 pesos entre pasajes y alojamiento”, señaló. Por último, añadió de forma lapidaria: “Elegimos Flybondi porque era un poco más barato, pero nunca más. Primera y última vez”.

El servicio de Flybondi acumula graves deficiencias desde hace semanas, que se profundizaron con el aumento de la demanda por la llegada de las Fiestas y el comienzo de la temporada fuerte del verano. Tarik Vidal relató la odisea que debió atravesar tras la reprogramación y posterior cancelación de su vuelo a Río de Janeiro la semana anterior desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la compañía también opera. Según recordó, el vuelo original –previsto para el jueves pasado por la noche– fue modificado varias veces el mismo día, primero adelantado y luego retrasado, hasta que finalmente fue cancelado cuando los pasajeros ya habían despachado el equipaje y realizado los trámites migratorios.

“Tenía el vuelo el jueves a las 21, después lo adelantaron para las 19, en el mismo día lo cambiaron para las 22 y una vez que pregunté si el vuelo estaba confirmado, dijeron que sí. Despaché las valijas y me quedé esperando en la puerta de embarque, donde finalmente informaron que el vuelo estaba cancelado y que lo pasaban para el otro día a las 9. En ese momento, dijeron que si no eras de Capital, te mandaban al Hotel Presidente a pasar la noche y que al otro día te podías tomar un Uber de regreso a Ezeiza y que había que presentar el ticket para recuperar el gasto”, describió.

En ese sentido, el testimonio también señaló la “precariedad e improvisación de Flybondi” y marcó que la cuestionada aerolínea unificó distintos vuelos cancelados a Río de Janeiro, tanto desde Ezeiza como desde el Aeroparque, correspondientes a diferentes horarios y días, para concentrarlos en una única salida al día siguiente por la mañana. De acuerdo con Vidal, que perdió lo que debía haber sido su primer día de alojamiento en tierras cariocas, “toda la situación fue lamentable” y “generó mucha confusión y un gran enojo entre los viajeros, que se vieron afectados por las demoras prolongadas, la falta de información clara y un desorden generalizado en la operación de la aerolínea”.

La aerolínea comenzó a operar en la Argentina en 2018, durante la política aperturista de las rutas áreas en la gestión del expresidente Mauricio Macri. Actualmente, tiene una flota de 15 aviones y vuela a 16 destinos domésticos, además de conectar a nivel internacional con Brasil, Paraguay y Perú. De acuerdo con la información de la empresa, hoy cuenta con más de 1500 empleados y en estos años de funcionamiento en el país transportó a más de 17 millones de personas, de las cuales muchas lo hacen por primera vez por su bajo costo, el principal nexo con quienes la eligen.

A mediados de 2025, Flybondi cambió de dueños y su inversor principal pasó a ser COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, un empresario al que se le atribuyen vínculos estrechos con el gobierno de Javier Milei. En diciembre pasado, la low cost anunció un plan de expansión, que incluye un pedido de 35 nuevas aeronaves Airbus y Boeing con la que promete aumentar la flota en un 230% en los próximos cuatro años.

“La programación de la compañía se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota. ​Es importante destacar que ante una cancelación el equipo de Atención al Cliente establece como prioridad la reubicación de estos pasajeros en los vuelos disponibles más próximos a la hora o fecha original. También hay que considerar que, por estar en inicios de temporada, esta prioridad se pueda volver más compleja por el nivel de ocupación que tienen todos los vuelos existentes", respondieron voceros de la aerolínea ante la consulta de LA NACION.

Sobre la flota, sostuvieron que “el 10 de enero terminaron de llegar al país las cuatro aeronaves A320 que se sumarán para operar hasta finales de marzo. Estos aviones se encuentran en proceso de habilitación y comenzarán a volar a mediados de esta semana, aportando confiabilidad y robustez a la operación durante la temporada alta de verano”.