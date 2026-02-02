Cambios en Flybondi y OCA: Mauricio Sana ahora será vicepresidente de la low cost y CEO de la empresa de correo

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise anunció hoy cambios en el liderazgo de dos de las compañías que integran su holding en la Argentina: la aerolínea Flybondi y la empresa de correo y logística OCA.

“Las nuevas designaciones responden a una visión de largo plazo sobre el desarrollo de nuestras compañías”, señaló Leonardo Scatturice, CEO y chairman de COC Global Enterprise, a través de un comunicado. “Tanto OCA como Flybondi iniciarán etapas de crecimiento y transformación muy relevantes, y vamos a necesitar liderazgos alineados con esos desafíos”, agregó.

En ese marco, Mauricio Sana, actual CEO de Flybondi, asumirá mayores responsabilidades al ser designado vicepresidente (vice chairman) de la aerolínea. A su vez, tomará el cargo de CEO de OCA, la mayor empresa privada de correo y logística del país.

Fuentes con conocimiento del proceso indicaron que la decisión responde a la experiencia de Sana en la industria aerocomercial y al rol central que tendrá el transporte aéreo dentro del proyecto regional que el holding busca desarrollar.

Cuando concretó la adquisición de OCA, COC Global Enterprise destacó su objetivo de transformar a la compañía en “la mayor empresa de mensajería, transporte y logística de América Latina”, apoyada en tecnología y en las sinergias entre las compañías del portafolio.

“Nuestro objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional. Vamos a potenciar la compañía y aprovechar la sinergia con Flybondi para el transporte aéreo en la región, incorporando carga aérea, logística y servicios de última milla”, había señalado entonces Scatturice.

Sana ingresó a Flybondi en 2019 como Chief Commercial Officer (CCO), tras su paso por Copa Airlines, Aerolíneas Argentinas, Almundo y la cadena hotelera Decameron.

Por su parte, Paz Lovisolo fue designada CEO de Flybondi y continuará además como presidenta de la aerolínea, con participación activa en las decisiones estratégicas junto al directorio. Lovisolo mantendrá también su rol como General Counsel de COC Global Enterprise, desde donde lidera los procesos de adquisición del holding en distintos países, así como los asuntos legales y regulatorios, con intervención directa en las definiciones estratégicas.

Lovisolo se incorporó a la compañía el año pasado, con la llegada de COC Global Enterprise como accionista mayoritario de Flybondi.

Antes de concretar estas operaciones, Scatturice estuvo en el centro de la atención pública porque un avión de su propiedad aterrizó en febrero pasado en Aeroparque y quedó en situación “de tránsito” en un hangar de la empresa Royal Class. En ese avión viajaba Laura Belén Arrieta, quien transportaba más de una decena de valijas que, según publicó LA NACION, no pudieron ser revisadas por la Aduana debido a “una orden de arriba” que impidió el procedimiento. Scatturice mantiene cercanía con Santiago Caputo y con el Gobierno, y es además proveedor de Trenes Argentinos y de la plataforma educativa Educ.Ar.