Cierre de Fate: la UIA expresó su “gran preocupación” por la industria y apuntó contra las “distorsiones” en la competencia internacional

El cierre de la fábrica de neumáticos Fate generó repercusión en el sector industrial. Luego de que la compañía anunciara que cesará operaciones en su planta de Virreyes, San Fernando, y que despedirá a 920 trabajadores por los “cambios en las condiciones del mercado”, la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su “gran preocupación” por la noticia y apuntó contra la competencia internacional.

“Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo. Cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calificado y entramados productivos que tardan décadas en construirse", dijo la UIA a través de un comunicado.

Desde la entidad le pusieron números a la situación: a noviembre de 2025, último dato disponible, la industria acumula una pérdida de casi 65.000 trabajadores (-5,4%) en los últimos dos años. La razón de fondo estaría centrada en la apertura de las importaciones que fomentó el Gobierno desde que asumió, indicaron.

“El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia", agregó.

Fate cierra y despide a más de 900 empleados. Trabajadores se manifiestan en la puerta de la fábrica y otros logran entrar saltando el alambrado Pilar Camacho

De acuerdo con la entidad fabril, la experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo adoptaron medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistemáticas.

“Desde la UIA queremos ser claros: la industria argentina pide igualdad de condiciones para competir, con un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno. Cuando esas condiciones no existen, la apertura sin convergencia competitiva termina destruyendo capacidades productivas, empleo y conocimiento acumulado durante décadas" , sumó.

Los industriales afirmaron que las compañías del sector tienen el “desafío ineludible” de ofrecerle a los consumidores precios y calidades internacionales. Esta cuestión “debe ser el horizonte estratégico del sector productivo”, según afirmaron.

“Alcanzar ese objetivo requiere un esfuerzo conjunto: inversión empresarial, mejora continua, capacitación, modernización laboral y un entorno macroeconómico y regulatorio que acompañe la transformación, para que producir en la Argentina sea tan competitivo como en cualquier otro país. La UIA reitera su compromiso de trabajar junto al sector público y los trabajadores en una agenda de competitividad que permita sostener y multiplicar el entramado industrial argentino", cerró el comunicado de la entidad.

Excelente reunión con el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués.

Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL, de la medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que… pic.twitter.com/0jvhRwWWlt — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 13, 2026

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el titular de la UIA, Martín Rappallini; Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. En el encuentro conversaron sobre la reforma laboral y la reducción de cargas impositivas -especialmente en provincias y municipios- para hacer la industria más competitiva.

“Todos estos cambios, junto con la ley de Inocencia Fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo”, dijo Caputo a través de un posteo en redes sociales.