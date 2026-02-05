Fuerte reclamo de una senadora demócrata a Bessent para que cierre la línea de swap con la Argentina

WASHINGTON.- La senadora demócrata Elizabeth Warren, una de las legisladoras más férreas en su rechazo a la ayuda financiera del gobierno de Donald Trump a la Argentina, le reclamó mediante una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que cierre la línea de swap por US$20.000 millones con el país, acordada antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado.

Así se desprende de la misiva, con fecha el 4 de febrero, enviada por la senadora por Massachusetts, principal demócrata en el Comité sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos. Se espera que Bessent comparezca esta mañana ante ese panel, en una sesión pública para exponer sobre el “Informe anual del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera al Congreso”.

La senadora demócrata Elizabeth Warren Getty Images

De acuerdo a la agencia especializada Bloomberg, la línea de swap con la Argentina podría ser uno de los temas sobre los que el secretario del Tesoro sea consultado, entre otros asuntos.

En su carta, Warren afirmó que el Departamento del Tesoro aparentemente dejó vigente un “acuerdo de estabilización cambiaria” con la Argentina, pese a que Bessent había presentado la intervención como un acuerdo de corto plazo.

“A pesar de la afirmación del Tesoro de que el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria [ESF, por sus siglas en inglés] tuvo un propósito ‘agudo, de corto plazo y urgente’, parece —al dejar vigente el acuerdo— haber mantenido abierta la posibilidad de un uso continuado del ESF en la Argentina mucho después de las elecciones de octubre de 2025”, escribió Warren en la carta enviada el miércoles, a la que tuvo acceso LA NACION.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, durante la cumbre anual del Foro Económico en Davos, Suiza. Markus Schreiber - AP

“Cabe destacar que la respuesta del Tesoro del 20 de enero y su informe de balance de diciembre de 2025 no incluyen ninguna confirmación de que el acuerdo de estabilización cambiaria con la Argentina haya sido efectivamente rescindido. Aunque el desembolso inicial de US$2500 millones de dólares se ‘cerró’, la línea de crédito de US$20.000 millones de dólares para el BCRA parece seguir vigente", escribió la senadora.

“De hecho, la afirmación del Departamento del Tesoro de que ‘no hay desembolsos pendientes en virtud de este acuerdo’ implica que el acuerdo sigue en vigor y que el dinero sigue disponible para que la Argentina lo solicite en préstamo", añadió.

“Por lo tanto, le solicito nuevamente que me proporcione una copia del acuerdo de estabilización cambiaria del Tesoro con el Banco Central de la Argentina, y una confirmación por escrito de su rescisión, a más tardar el 12 de febrero de 2026″, cerró.

El 9 de enero pasado, el Banco Central había confirmado la cancelación del tramo activado del swap con el Tesoro de Estados Unidos, por un valor de US$2534 millones de los US$20.000 millones con los que contaba el mecanismo.

También lo confirmó Bessent en un mensaje en el que planteó que el BCRA “reembolsó rápida y completamente” la porción del swap que había utilizado. “De esta manera, el ESF actualmente no tiene pesos”, dijo, y enfatizó que “el ESF nunca perdió dinero”.

La línea se había instrumentado en el marco de la intervención de la administración Trump en el mercado cambiario local, en un escenario de fuerte tensión financiera antes de los comicios legislativos.

Bessent había dicho en ese momento que el respaldo financiero estaba pensado como un “puente” para ayudar al partido del presidente Javier Milei -aliado estratégico de Trump en América Latina- a atravesar la elección y continuar con su programa de reformas económicas.

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei, en Davos Markus Schreiber - AP

La activación de la ayuda financiera a la Argentina generó fuertes controversias en Estados Unidos, con varios legisladores demócratas que rechazaron la decisión de la Casa Blanca mientras había una pulseada política para cerrar el presupuesto mientras se extendía el cierre del gobierno (conocido como que shutdown) más largo de la historia norteamericana.

“He solicitado reiteradamente detalles específicos del acuerdo de estabilización de divisas (ESA) del Departamento del Tesoro con el Banco Central de la Argentina. Ustedes no los han proporcionado en repetidas ocasiones”, esgrimió Warren en la carta enviada a Bessent.

En diciembre pasado, Warren y la senadora Jeanne Shaheen, presidenta demócrata del Comité de Relaciones Exteriores, ya habían reclamado formalmente a Bessent y al secretario de Estado, Marco Rubio, que informaran detalles significativos sobre las condiciones del rescate financiero otorgado a la Argentina a través del ESF.

En una carta fechada el 17 de diciembre, ambas cuestionaron la falta de transparencia del gobierno de Trump sobre el acuerdo firmado con el BCRA.

Las senadoras le exigieron en ese momento a Bessent que brindara una copia del acuerdo con el BCRA, los términos del swap, las eventuales reformas comprometidas por la Argentina y las salvaguardas previstas para garantizar la devolución de los fondos, además del detalle de las operaciones realizadas en octubre. También reclamaron que la información fuera entregada en formato no clasificado o, en su defecto, que se justificara formalmente cualquier nivel de reserva.

Warren también pidió “detalles de las transacciones relativas a los derechos especiales de giro [DEG, la moneda del FMI] vendidos a la Argentina en octubre de 2025″, pero, señaló, el Departamento del Tesoro no proporcionó respuestas sustanciales a estas solicitudes".