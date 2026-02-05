en vivo
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 5 de febrero
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1455 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1465 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1415,00Venta$1465,00
Dólar blue
Compra$1435,00Venta$1455,00
Dólar tarjeta
Venta$1904,5
Dólar CCL
Venta$1465,28
Dólar MEP
Venta$1457,43
Dólar mayorista
Venta$1449,00
Euro
Compra$1650,00Venta$1750,00
Ver dólar oficial histórico
A cuánto cerró cada tipo de dólar
- Mayorista: $1449
- Oficial: $1465
- Blue: $1455
- Tarjeta: $1904,50
- MEP: $1457,43
- CCL: $1465,28
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este miércoles 4 de febrero a $1415 para la compra y a $1465 para la venta.
Más leídas
- 1
Paolo Rocca sienta su postura sobre la licitación para el gasoducto de Vaca Muerta
- 2
Este es el alimento que no se vence, ni se pudre y sigue siendo apto para el consumo
- 3
Caputo reconoció diferencias con Lavagna y anticipó que quiere una nueva Encuesta de Hogares
- 4
Luis Caputo reveló una de las marcas de ropa extranjera que usa: cuánto salen las prendas