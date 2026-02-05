LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 5 de febrero

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1455 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1465 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 5 de febrero?
¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 5 de febrero?

Cotización del dólar de hoy

A cuánto cerró cada tipo de dólar

  • Mayorista: $1449
  • Oficial: $1465
  • Blue: $1455
  • Tarjeta: $1904,50
  • MEP: $1457,43
  • CCL: $1465,28

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este miércoles 4 de febrero a $1415 para la compra y a $1465 para la venta.

