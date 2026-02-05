Llegó la misión del FMI para avanzar en la segunda revisión del programa

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya se encuentra en Buenos Aires para avanzar en las la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones vigente con la Argentina y la consulta del Artículo IV, la evaluación periódica que realiza el organismo sobre la situación macroeconómica y las políticas de cada uno de sus miembros.

Según informó el Fondo, el equipo está encabezado por Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, y Bikas Joshi, jefe de misión del FMI para la Argentina, como parte del “compromiso continuo” con el país.

La misión arribó en la mañana del 5 de febrero y mantendrá reuniones técnicas con funcionarios del Gobierno. Desde el FMI indicaron que brindarán más detalles sobre los próximos pasos “a su debido tiempo”, sin precisar por ahora el cronograma ni el alcance de las conversaciones.

La discusión incluirá una eventual reformulación de la meta de acumulación de reservas internacionales, que el país incumplió de manera significativa en 2025 y que ahora busca recomponer.

La visita del organismo también se producirá tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de postergar la actualización de la metodología para la elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la renuncia de Marco Lavagna. Durante la estadía, se esperan reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), empresarios y la CGT, en un contexto marcado por el intento del oficialismo de aprobar en el Senado la reforma laboral, uno de los puntos previstos en la evaluación del programa.

Desde el Ministerio de Economía, el BCRA y el propio FMI evitaron realizar comentarios ante la consulta de este medio. En la CGT no quisieron precisar cuándo serían los encuentros con los miembros del Fondo.

Alejandro Shaw

La Argentina aspira a destrabar un desembolso de alrededor de US$1000 millones, que depende de la aprobación de la revisión en curso. El año pasado el país recibió US$14.000 millones de los US$20.000 totales que contempla el programa. En esa instancia se evaluarán las metas fiscales, monetarias y de reservas correspondientes al cierre de 2025, un año en el que el Gobierno cumplió con el objetivo fiscal, pero quedó lejos de la meta de acumulación de divisas.

Según datos del BCRA medidos con la metodología acordada con el organismo, las reservas netas cerraron 2025 en torno a –US$14.100 millones, frente a una meta revisada de –US$1000 millones, lo que implicó un desvío negativo superior a US$13.000 millones. El incumplimiento se produjo pese a que el FMI había flexibilizado el objetivo en US$6500 millones, al pasar de una exigencia inicial de +US$5500 millones a una meta negativa. En ese marco, el Gobierno prevé solicitar una dispensa (waiver) y avanzar en una reformulación de las metas hacia adelante.

Como parte de ese proceso, la Argentina anunció medidas consideradas por el Fondo como acciones previas (prior actions) para mostrar un compromiso de corrección del desvío. En concreto, el BCRA comenzó a actualizar mensualmente desde enero las bandas dentro de las cuales se mueve el dólar oficial al ritmo de la inflación y retomó las compras de divisas, con un objetivo de acumulación de al menos US$10.000 millones en 2026, aunque condicionado a la recuperación de la demanda de pesos. La autoridad monetaria lleva comprados casi US$1300 millones en el año, aunque la mayor parte de esos fondos se destinaron al pago de deuda.

Estas medidas fueron destacadas públicamente por funcionarios del FMI. La última en hacerlo fue la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, tras un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Foro Económico Mundial de Davos. “Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, señaló.

Un punto que no está claro si quedará fuera de la discusión es la postergación de la publicación del nuevo IPC. “Se espera que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique a finales de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado, basado en la encuesta de gastos de los hogares de 2017-2018, para reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos. El momento preciso de esta publicación se discutirá en el contexto de la próxima revisión”, indicaba el último staff report del organismo, difundido a mediados del año pasado.

En paralelo, la Argentina compró la semana pasada Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos por US$808 millones para afrontar un pago de intereses con el FMI previsto para el domingo 1° de febrero, tal como anticipó LA NACION. Si bien la operación fue confirmada por el ministro Caputo, no está claro si fue el BCRA el que adquirió los DEG y luego el Tesoro utilizó pesos para hacerse de ese activo y efectuar el pago al Fondo, que suele ser el mecanismo habitual. Fuentes oficiales evitaron confirmarlo.