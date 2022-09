Fuertes disputas en las provincias por el calendario electoral, la eliminación de las PASO y la Ley de Lemas

En la política argentina hay una regla no escrita que dice que en los años electorales no se cambian las reglas de la contienda. De ahí que en estos meses se desató en todas las provincias un enorme movimiento para estudiar el calendario electoral, la conveniencia de hacer o no las elecciones primarias (PASO) y hasta reimplantar la polémica Ley de Lemas. Todo vale a la hora de tener una pequeña ventaja o, por lo menos, intentar ir por ella.

La discusión mayor, por lejos, es saber qué sucederá con las PASO nacionales que se llevan a cabo en agosto para elegir las fórmulas presidenciales. En este caso, se elige un binomio y se eliminan los otros. Esta es una diferencia sustancial con las internas que se hicieron para las últimas elecciones legislativas . Entonces, mediante el sistema D’Hondt, se consolidaba una lista después de los comicios con una representación proporcional de acuerdo a los votos que cada competidor interno conseguía. Ahora, sólo queda en pie el primero.

En el Gobierno cuentan diputados como porotos para saber si tienen el número necesario para suspender las PASO. No es para menos el debate: Juntos para el Cambio, primero, y Cambiemos después, han hecho un de ese mojón en el calendario, una enorme herramienta de para ordenar las internas, además de lograr siempre un enorme impulso hacia las generales.

Ahora bien, más allá de esa pelea nacional, las gran mayoría de los oficialismos de las provincias ya han puesto en marcha sus estrategias para llegar mejor parados al año electoral presidencial. Como se dijo, la norma no escrita establece que no habrá cambios en el año electoral. Pero claro, aún quedan poco más de tres meses antes que termine el año anterior.

Provincias con PASO y ley de Lemas

Más allá de las PASO nacionales, hay varias provincias que también tienen las elecciones primarias en sus legislaciones locales. Además de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, tienen este sistema Chaco, Entre Ríos, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Además, cuentan con PASO Catamarca y Chubut , aunque en estos dos casos hay intenciones de sus gobernadores de cancelarlas.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no se ha pronunciado respecto de eliminar las paso Eva Cabrera - télam

En Catamarca, el gobierno impulsa un proyecto -que todavía no presentó- para derogar las PASO. Un argumento es la fecha en que caería la elección interna -diciembre-. El otro, como en varias provincias, es el económico, ya que el dinero para celebrarlas las internas abiertas debe ser financiado por cada distrito. En Chubut, el gobernador Mariano Arcioni ya habló sobre eliminar las PASO y, además, propuso que en la misma legislación se habilite la reelección por un nuevo período a los intendentes.

Algunas de las modificaciones ya se produjeron. En diciembre de 2021 se eliminaron las PASO en San Juan y el 24 de agosto pasado, en Salta.

La polémica ley de Lemas funciona en las provincias de Santa Cruz (donde se puede elegir gobernador con esta fórmula), en Formosa y en Misiones, dos distritos donde se puede usar la herramienta para legisladores e intendentes. Hace 10 días y por impulso del gobernador Sergio Uñac, en San Juan se sancionó la ley de Lemas.

Un calendario desdoblado

Salta: además de suspender las PASO, llamó a elecciones para el 16 de abril de 2023.

Tucumán: se va a convocar a votación para junio de 2023. El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que adelantará el turno y fue a la justicia para que le habiliten la fecha. Ya tuvo resolución favorable y ahora espera que el fallo quede firme para oficializar la convocatoria.

Río Negro: también la gobernadora Arabela Carreras reconoció que desdoblará las elecciones. Todavía no hay fechas previstas.

Entre Ríos: el gobernador Gustavo Bordet tiene plazo hasta enero de 2023 para definir. Si bien no hay un proyecto de ley, si finalmente sucede, las PASO serían en abril y las generales en junio.

Catamarca: la Constitución local establece que las elecciones provinciales deben ser el último domingo de marzo (en este caso, el 26) o junto con las nacionales, en octubre. La definición dependerá del debate iniciado en la provincia acerca de la suspensión de las PASO o no.

La Rioja: El gobierno de Ricardo Quintela habría decidido adelantar los comicios para el mes abril.

Buenos Aires: el oficialismo no presentó ningún proyecto para eliminar las PASO. Hasta ahora, los dirigentes de Cambiemos Joaquín de La Torre y Claudia Rucci presentaron un proyecto para desdoblar los comicios provinciales de los nacionales a partir de 2025.

Córdoba: se convocaría a elecciones en junio. Si el gobernador Juan Schiaretti decide competir en una candidatura presidencial, el escenario podría cambiar.

El gobernador Juan Schiaretti junto al presidente Alberto Fernández

Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco: tienen que desdoblar la elección local por su constitución provincial. En el caso de Santa Fe, el gobierno evalúa realizar las PASO en abril y las generales en junio. En las otras dos, no hay definiciones.

Formosa y Santa Cruz: por ahora, no hay proyectos para desdoblar los comicios.

La Pampa, Jujuy y San Luis: no hay precisiones sobre el camino por el que transitará el calendario electoral. Mendoza tampoco empezó un debate aunque en las elecciones de 2021, el gobernador Rodolfo Suárez unificó la fecha. Por ley, las PASO deberían ser en junio, pero el gobernador puede decidir la unificación.

Chubut, Misiones y Neuquén: se analiza la posibilidad de desdoblar. En Neuquén, las elecciones se realizarían en marzo, al igual que en 2019. En Chubut, el gobernador Arcioni impulsa la eliminación de las PASO y todavía no definió si adelanta o unifica las elecciones con las nacionales. En Misiones, Oscar Herrera Ahuad adelantaría las elecciones. Se especula que podría ser en marzo.

En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta cuenta con amplio margen para decidir si unifica o no con las elecciones nacionales. Hasta el momento, todo indicaría que se van a unificar, como sucedió en 2019.

Finalmente, las únicas dos provincias que no elegirán gobernador el año que viene son Corrientes y Santiago del Estero, que tienen sus calendarios corridos y ya renovaron autoridades el año pasado.

Quedan poco menos de cuatro meses para que termine 2022. Si aquella ley no escrita se mantiene, este período es crucial para dejar listo el andamiaje electoral para el año que viene. Prácticamente todos los oficialismos tienen mayoría en las legislativas locales. Es decir, de acuerdo a cómo se posicione el Gobierno y sus candidatos, los gobernadores acomodarán las piezas para tener, aunque sea, un riesgo menos.