Garantías de fianza. Qué ventajas tienen para propietarios, inquilinos e inmobiliarias

Frente a todos los instrumentos que contempla la Ley de Alquileres como opciones de garantía para alquilar una propiedad o un comercio, las garantías de fianza continúan consolidándose en el mercado por la amplia gama de beneficios y ventajas que ofrecen a las tres partes que suelen estar involucradas en las operaciones: inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

Con 11 oficinas diseminadas por Buenos Aires, 5 en Capital y 6 en Provincia, Premium Group no ha dejado de crecer ni aún durante la pandemia: Lanús y Morón se acaban de sumar a los barrios porteños y las localidades bonaerenses que ya contaban con presencia de la marca. A esa expansión territorial, además, se le han agregado servicios como la precalificación y una nueva web súper ágil y dinámica.

Una de las razones que explican la mayor penetración de las garantías de fianza en el mercado tiene que ver con las dificultades crecientes que tienen muchas personas para presentar una propiedad como garantía. Ese recurso, muy tradicional para realizar operaciones de alquiler en Buenos Aires, está al alcance de cada vez menos personas.

“El primer beneficio que tienen los inquilinos es que les pedimos como contragarantía algo que tienen, como son sus ingresos, en lugar de algo que quizás no tienen, como la garantía propietaria”, explica Alejandro Leveroni, presidente de Premium Group. Con unos datos básicos (nivel y tipo de ingresos y monto de alquiler y expensas), los inquilinos pueden precalificar para la garantía y saber en no más de tres horas si podrán avanzar con el proceso. En caso de cumplir con los requisitos necesarios, luego deben presentar la documentación para en 24 horas obtener la aprobación. Con un detalle no menor: todo es posible hacerlo online.

Una solución para propietarios e inmobiliarias

El crecimiento de Premium Group durante la pandemia se debió en parte a la política de la empresa de hacerse cargo de los incumplimientos generados por la difícil situación laboral y económica que llevó a muchas personas a no poder afrontar sus obligaciones de pagos. Con las garantías de fianza de Premium Group, los propietarios tienen la tranquilidad de que la empresa se hace cargo del alquiler, las expensas y los servicios de agua y ABL, así como también de las acciones legales que correspondieran. “El propietario está seguro de que va a cobrar ante cualquier incumplimiento. En ningún otro formato de garantías para alquilar se ocupan del tema legal. Nosotros pagamos mientras nos ocupamos de resolver el asunto”, señala Leveroni.

En cuanto a las inmobiliarias, Leveroni asegura que es la parte que más apoyó este nuevo formato de las garantías de fianza por las dificultades que encontraban para responder ante los propietarios cuando había algún incumplimiento. “La inmobiliaria puede administrar la propiedad, pero si el inquilino deja de pagar tiene a quién llamar para el pago de lo adeudado y para resolverle los problemas al propietario, Por eso hoy recurren a nosotros, nos cuentan del problema y nosotros nos ocupamos”, justifica el presidente de Premium Group.

La dedicación exclusiva a las garantías le permite a Premium Group estar siempre atenta a las nuevas necesidades que van surgiendo. Así, por ejemplo, es que apenas comenzada la pandemia aceleraron la implementación de la plataforma online y la posibilidad de resolver todo, incluso la firma, de forma digital. Con la posibilidad de abonar en 6 cuotas sin interés y descuentos por hacerlo en un único pago, Premium Group es la punta de lanza de un formato que profesionaliza las garantías de alquiler y ofrece confianza y seguridad tanto a propietarios e inmobiliarias como a los inquilinos.

