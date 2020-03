El impuesto aplica sobre todos los gastos hechos con tarjeta en el exterior Crédito: Shutterstock

Si bien no resignan su reclamo principal, el de volver a casa, ahora que los varados argentinos saben que deberán esperar a que se reabran las fronteras para que eso suceda, piden al Gobierno de Alberto Fernández que al menos les haga una concesión para sobrellevar las semanas de espera que tiene por delante. Solicitan que no se les aplique el impuesto PAIS, del 30%, sobre los gastos que deben afrontar para mantenerse en el extranjero.

"Estoy acá en contra de mi voluntad, gastando no porque quiero sino porque no me queda otra y sin saber cuándo voy a poder volver. Yo entiendo las medidas que tomó el Gobierno, pero me ayudaría al menos que nos releven del impuesto solidario, porque tampoco quiero volver con un agujero que me deje hundido por años", dice Daniel Iriarte, desde Miami, a donde viajó con su marido para celebrar su luna de miel.

Según su cálculo, la pareja gasta alrededor de US$80 por día entre alojamiento y comida: casi $7000 diarios si se calcula dólar oficial más el 30% del impuesto. Por el momento, utiliza tarjetas de crédito, pero con sumo cuidado para no tocar el límite. Sabe, sin embargo, que ellos no son los varados más comprometidos: "Acá hay gente que duerme en el aeropuerto", dice.

En una situación similar está Gabriela Mateo y su familia, también en Miami, aislados en una habitación de hotel sin pronósticos certeros de regreso. "Los gastos realmente son una locura, porque uno proyecta un viaje con un presupuesto y no podés seguir costéandolo" , dice, y anticipa que si no los eximen ahora del 30% buscará recuperarlo cuando haya regresado.

"Gastamos alrededor de US$80 por día", estima Daniel Iriarte Fuente: Archivo

Sin embargo, insiste en que lo que más le preocupa ahora es no poder regresar al país. "Estamos endeudados, encerrados y sin ningún Gobierno que nos proteja" , sostiene Mateo, que está en Estados Unidos desde el 5 de marzo y desde entonces realiza todos los gastos familiares con tarjetas de crédito.

Clara F. y su pareja, varados en Cancún, fueron por la estrategia inversa. Decidieron usar lo mínimo la tarjeta de crédito para evitar el recargo. Por ahora se manejan con el efectivo que llevaron, aunque saben que no les alcanzará para cubrir toda la espera que tienen por delante. Estiman que no será menor a 15 días. Si el Gobierno les transmitiera la tranquilidad de que no les aplicará un 30% adicional, dicen, podrían contar con las tarjetas para financiar la estadía.

Más de 10.000 argentinos están varados en distintos países del mundo Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) fue implementado el 23 de diciembre pasado como una manera de desalentar la salida de divisas del país. Aplica no solo a la compra de pasajes internacionales, sino a la compra hecha con tarjeta de cualquier servicio o bien en el exterior.

Así, cualquiera de los más de 10.000 argentinos que, según Cancillería, esperan regresar al país son alcanzados por el impuesto cada vez que utilizan ese medio de pago. Suspenderlo provisoriamente para ellos podría sumarse a las otras medidas de de apoyo económico que el Gobierno tiene en carpeta pero que, según el testimonio de muchos varados, todavía no los han alcanzado.

El pedido de la suspensión del 30% está presente incluso desde antes de que se decretara el cierre total de fronteras. Cuando los vuelos se habían restringido al máximo y comenzaron las cancelaciones, muchos argentinos decidieron comprar nuevos pasajes en avión como una alternativa para regresar el país. Esas compras de emergencia fueron cargadas con el 30% extra.

Los varados consideran que el Gobierno podría considerar suspender el impuesto mientras esté cerrada la frontera

Incluso para quienes lograron regresar al país en los últimos días, el gasto de dinero por fuera de lo calculado fue alarmante. "En valor, fue como perder un auto", dice Federico Iribarren, que planificó un viaje por varios destinos de Europa para principios de marzo, pero pudo concretar menos de la mitad. Le cancelaron alrededor de 10 vuelos (internos e internacionales, incluido el de regreso a la Argentina), de lo que pudo recuperar muy poco. En aquellos casos que logró una devolución, le fue hecha en pesos (cuando había pagado en dólares) y a un cambio desactualizado.

El tributarista Ezequiel Passarelli, socio de SCI, dice que el artículo 10 de la resolución 4659/2020 de AFIP es claro respecto de si corresponde o no recuperar el impuesto en el caso de los servicios cancelados. "Te tienen que devolver el 30% sí o sí", dice. Y agrega: "Lo que pasa es que las aerolíneas están fundidas y están buscando la manera de ahorrar, pero si no te lo devuelve, podés hacer un reclamo ante la AFIP".

De todos modos, señala que es un trámite engorroso y, por lo tanto, es preferible insistir primero con el reclamo en la empresa que funciona como agente de percepción del impuesto que, dependiendo el caso, puede ser la aerolínea, la agencia de turismo o directamente la tarjeta.