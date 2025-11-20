Genneia colocó una ON por US$400 millones

Genneia, una de las principales generadoras de energía renovable de la Argentina, concretó la colocación de la Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX por US$400 millones, por encima de lo que inicialmente se había trazado como objetivo (US$300 millones), según confirmó la firma en un comunicado enviado a los medios.

La operación atrajo ofertas por más de US$860 millones, lo que la compañía consideró “un nuevo hito” en su “estrategia de financiamiento verde”.

La nueva emisión, denominada y pagadera en dólares cable, ofrece una tasa fija del 7,75%, con pagos semestrales y un rendimiento del 8%.

El bono tiene un plazo de ocho años y prevé una amortización en tres cuotas anuales consecutivas de 33%, 33% y 34%.

De la colocación participaron colocadores locales e internacionales, entre ellos Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF, Macro Securities y Bull Markets Brokers.

Con esta operación, Genneia, tal como indicó en su comunicado, busca "optimizar su perfil de vencimientos, reforzar la inversión en nuevos proyectos eólicos y solares, y consolidar su posición como principal emisor de bonos verdes del país, con más de US$1.280 millones emitidos hasta la fecha".

La empresa movilizó inversiones millonarias este año. Por ejemplo, inauguró el Parque Solar Malargüe I, ubicado a unas cuatro horas de la capital provincial y a unos 45 minutos de las pistas de esquí de Las Leñas, y cuya construcción demandó una inversión de US$90 millones. Desde ese predio de 312 hectáreas, colmado por 160.000 paneles capaces de alimentar el consumo de 65.000 hogares, uno de los principales accionistas de la compañía, Jorge Brito, anunció que la firma desembolsará otros US$310 millones hasta enero de 2026 para la construcción de dos nuevos centros de energía renovable.

A su vez, la compañía energética anunció este año una inversión de US$110 millones en la construcción del Parque Solar San Juan Sur, su cuarto desarrollo fotovoltaico en la provincia.

El proyecto, que estará ubicado en el departamento de Sarmiento, tendrá una capacidad instalada de 130 MW y generará aproximadamente 300 puestos de trabajo en el pico de la obra.

Según había explicado Genneia mediante un comunicado, ese nuevo centro de generación, ubicado a un kilómetro al este de la localidad de Retamito, ocupará una superficie de 500 hectáreas y contará con 250.000 paneles solares bifaciales, capaces de captar la radiación directa y reflejada del sol, lo que optimiza su eficiencia energética.

Además, la empresa señaló: “Con su puesta en marcha para el segundo semestre de 2026, se evitará la emisión de 160.000 toneladas de CO₂ por año, y se generará energía limpia suficiente para abastecer el equivalente a 90.000 hogares”.