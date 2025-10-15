Graves, de Río Tinto: “Si hay previsibilidad y estabilidad, podemos traer más dólares a la Argentina”

MAR DEL PLATA —. La Argentina necesita previsibilidad y consistencia para que lleguen las inversiones. Aunque es un reclamo recurrente entre el empresariado local, en esta ocasión la frase fue pronunciada por Paul Graves, chief executive de Río Tinto Lithium, una de las compañías extranjeras más grandes que se encuentra en el norte del país.

Con el foco del negocio en el oro blanco, como también se lo conoce al litio, la empresa tiene operaciones en Catamarca desde el año 2000 y espera terminar para 2028 un proyecto que se llevará adelante en Salta. Con el objetivo de desembolsar US$1000 millones en los próximos 12 meses, planean incrementar la producción actual por cuatro en los próximos cuatro años.

“Puede parecer improbable decir que llevamos 20 años acá y que estamos invirtiendo. Pero lo que realmente necesitamos es previsibilidad y consistencia. Somos muy afortunados de ser un negocio de ciclo largo. Las minas que explotamos durarán siglos, no décadas, debido al tamaño de los recursos. Así que podemos prever las fluctuaciones a corto plazo. Pero lo que realmente buscamos y lo que realmente acelera la inversión es esa previsibilidad y estabilidad, ya sea en la política económica, en la política fiscal e impositiva, y ciertamente en la política ambiental y en la concesión de permisos. Si esto es predecible y estable, podemos traer más dólares a Argentina con mayor rapidez“, dijo Graves, en el panel “Argentina como oportunidad” del 61° Coloquio IDEA.

La frase despertó los aplausos del empresariado local. Que las reglas del juego no cambien según cada Gobierno es uno de los pedidos que hacen los ejecutivos una y otra vez. En parte, eso fue el espíritu de la ley del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), la ley que promovió la administración libertaria. Río Tinto es una de esas inversiones, con un reciente desembolso de US$7000 millones.

Paul Grave, chief Executive de Rio Tinto Lithium

“Creo que el mensaje más importante es que la Argentina posee capacidades y recursos increíbles. Lo más importante, al menos para Río Tinto, son las políticas que permitan su desarrollo y expansión lo más rápido posible. Es fundamental. Tenemos el programa RIGI, un programa fantástico, pero con plazos limitados, y es fundamental para nosotros que se convierta en el programa de inversión base de este país. Creo que hay mucha gente que quiere invertir en la Argentina. Crear un entorno que les permita invertir, que nos permita a todos invertir al ritmo que queramos, con gran rapidez. Creo que se verá una afluencia masiva de capital a la Argentina si se eliminan algunas de las barreras a la inversión y a la libre circulación de capitales", remarcó.

La política también se coló en el escenario. A diez días de las elecciones legislativas nacionales, el conductor Franco Mercuriali le preguntó si ya había entendido la lógica que hay en la Argentina entre los peronistas y los liberales. Hubo risas entre el público, también por parte de Graves.

“Sí. Pero hay una frase que se dice, y que no aplica solo para la Argentina, que es: ‘Si no te gustan las políticas, esperá, porque van a cambiar. Y suelen cambiar mientras invertimos. Desarrollar una mina nos lleva entre 7 y 12 años. Por eso, estamos atravesando no una, ni dos, sino a veces hasta tres administraciones diferentes. Así que sabemos que esas políticas cambiarán”, respondió.

Mar del Plata: arranco el 61° coloquio de IDEA; evento empresarial

El empresario se mostró optimista con el futuro de la Argentina. Si bien agregó que el camino no es fácil, y que a veces “es fácil sentir que se avanza un paso y se retroceden dos”, ve que los fundamentals son positivos. Río Tinto tiene operaciones en África, Asia y América Latina, y el “riesgo político” siempre está latente a la hora de tomar decisiones de inversión.

“En mi opinión, los desafíos que enfrenta el país son eminentemente solucionables. Requerirá un poco de esfuerzo, y como no residente argentino, me resulta fácil decirlo. Muchas personas en esta sala tendrán que sufrir ese dolor por un tiempo, pero los beneficios que eso traerá realmente se verán recompensados ​​durante las próximas décadas", concluyó.