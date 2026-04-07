Guerra ajena, bolsillo propio: cómo blindar tus ahorros antes de que sea demasiado tarde

El 28 de febrero de 2026, los primeros bombardeos sobre Irán hicieron algo que ningún comunicado de la Reserva Federal había logrado en meses: mover el precio del petróleo casi 50% en pocas semanas. El Brent, que comenzó el año por debajo de los 70 dólares por barril, tocó los 115 dólares a mediados de marzo, impulsado por el cierre selectivo del estrecho de Ormuz, el canal por donde transita habitualmente una quinta parte del petróleo mundial.

Para el ahorrista argentino, la primera reacción suele ser la indiferencia: lo que pasa en el Golfo parece no tener nada que ver con lo que pasa en su cuenta bancaria. Irán queda lejos, el estrecho de Ormuz no aparece en los mapas del inversor local, y la historia reciente acostumbra a procesar los shocks externos como ruido de fondo antes que como señales concretas. Esa distancia, sin embargo, es una ilusión que la economía castiga con puntualidad: los mecanismos de transmisión entre un conflicto en el Golfo Pérsico y el costo de vida en Buenos Aires no son teóricos, sino que tienen antecedentes documentados y siguen una secuencia que conviene entender antes de que llegue la onda.

En la columna de hoy analizaremos potenciales escenarios de contagio y que puede hacer un inversor precavido para comenzar a blindar sus ahorros en el presente. ¡Comencemos!

La cadena que conecta el Golfo con el surtidor

El petróleo no es solo combustible; es insumo de transporte, de fertilizantes, de plásticos y de la logística que sostiene cualquier cadena de distribución, lo que significa que su precio se filtra en el costo de prácticamente cualquier bien que requiera moverse de un lugar a otro. Cuando en 1973 el embargo árabe disparó el crudo, la inflación de doble dígito que siguió en el mundo occidental no fue un accidente sectorial sino la consecuencia directa de encarecer simultáneamente el traslado de todos los bienes. El segundo episodio grave, la crisis de 1979 desencadenada por la revolución iraní, repitió la secuencia con la misma lógica y llevó a la Reserva Federal de Paul Volcker a subir las tasas por encima del 20% para contener el espiral inflacionario. El corolario de esa decisión fue una recesión global, una salida masiva de capitales de los países en desarrollo y una crisis de deuda que sacudió a toda América Latina en los años siguientes, mucho después de que los cañones del Golfo se hubieran silenciado.

El episodio de 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania llevó el barril momentáneamente por encima de los 100 dólares, actualizó la misma cadena en cámara rápida: la inflación global se aceleró, la Fed respondió con la suba de tasas más agresiva en cuatro décadas, el dólar se fortaleció, y los capitales emigraron de los mercados emergentes.

El petróleo no es solo combustible; es insumo Yuki Iwamura - AP

En Argentina, ese ciclo se tradujo en ampliación de la brecha cambiaria y deterioro de las condiciones de financiamiento externo en exactamente el período en que la Fed aceleraba sus ajustes. La secuencia no es una coincidencia; es un mecanismo: petróleo caro produce inflación, la inflación produce suba de tasas en Estados Unidos, la suba de tasas fortalece el dólar, el dólar fuerte expulsa capitales de emergentes y presiona sus monedas. Cada vez que ese ciclo se activó en los últimos cincuenta años, los países con reservas escasas y deuda en moneda extranjera pagaron un costo desproporcionado respecto de su participación en el conflicto original.

El escenario actual presenta una complejidad adicional que los análisis de corto plazo tienden a subestimar. La zona afectada por la guerra no solo incluye a Irán sino también a instalaciones energéticas clave de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos, que son precisamente los países que en crisis anteriores aportaban la capacidad excedente para compensar disrupciones y limitar las subas de precios. Esa capacidad de amortiguación no está disponible esta vez con la misma profundidad, lo que convierte cada escalada militar en un evento de impacto directo sobre los precios con menor margen de absorción que en episodios anteriores.

Frente a ese diagnóstico, ya hay señales concretas de traslado: en Estados Unidos el diésel superó los cinco dólares por galón, comenzando a encarecer cualquier bien que requiera transporte; en Argentina, los combustibles subieron cerca de un 10% en marzo, un ajuste que los economistas estiman en alrededor de medio punto adicional de inflación mensual en un contexto donde la desaceleración de precios era el principal activo político del gobierno.

Como se ve, la pregunta relevante no es si el conflicto llegará a afectar los ahorros del inversor argentino, sino más bien si cuando eso indefectiblemente ocurra estará a tiempo de hacer algo al respecto.

Los accionistas argentinos se encuentran en un momento de incertidumbre

El inversor argentino frente al shock: qué hacer antes de que llegue la ola

Entender la cadena de transmisión es útil; saber cómo posicionarse frente a ella es lo que marca la diferencia entre quien absorbe el impacto y quien logra, al menos parcialmente, anticiparlo. Pero el shock petrolero actual no presenta un único escenario sino un abanico de posibilidades con distintas implicancias para el portafolio, y la respuesta más inteligente no es apostar por uno solo sino construir una estructura que funcione razonablemente bien en varios de ellos.

El primer movimiento es el más elemental y el más postergado: aumentar la exposición a activos dolarizados antes de que una eventual salida de capitales de emergentes obligue a hacerlo a precios peores. En un contexto donde la Fed podría retomar una postura más restrictiva para contener la inflación global, el dólar tiende a fortalecerse y los activos en pesos pierden atractivo relativo con rapidez, con lo cual cubrirse en ese escenario no es especulación sino la decisión que cualquier manual de gestión de riesgo recomendaría, y la ventana para hacerlo en condiciones razonables no permanece abierta indefinidamente.

El segundo movimiento apunta a capturar el lado positivo del shock: las acciones del sector energético local (Vista, Pampa Energía, YPF) tienen una exposición directa al precio internacional del barril y pueden beneficiarse de un entorno de crudo caro de forma más inmediata que la economía en su conjunto. Conviene, sin embargo, incorporar dos factores de riesgo específicos antes de tomar posición: el primero es la regulación del precio interno del crudo, que históricamente generó fricciones entre las petroleras y el gobierno cuando la brecha con el precio internacional se amplió; el segundo es la limitación logística ya mencionada, que restringe la capacidad exportadora hasta que el nuevo oleoducto entre en operación en julio.

Capturar el lado positivo del shock es una de las alternativas SAUL LOEB - AFP

El tercero, menos evidente pero quizás el más urgente para quien tiene una proporción significativa de sus ahorros en instrumentos de renta fija en pesos, es revisar esa exposición con la inflación como variable central. Si el rebote inflacionario generado por el canal de los combustibles resulta más persistente de lo que los modelos oficiales proyectan, esos instrumentos pierden en términos reales con la misma velocidad con que el mercado tarda en actualizar sus estimaciones; reducir esa exposición antes de que los datos confirmen el deterioro es, en este caso, preferible a esperar certeza.

En este contexto, los instrumentos atados a inflación (plazos fijos que ajusten por UVA, bonos del gobierno con CER, etc…) vuelven a ganar atractivo.

Conclusión y aclaración

Ninguno de estos escenarios es inevitable, y decirlo con la misma precisión con que se describen los riesgos forma parte del análisis honesto. El factor político agrega una variable que el mercado no siempre pondera con precisión: noviembre trae elecciones de medio término en Estados Unidos, la nafta cara es el indicador de bienestar más visible para el votante americano promedio, y Donald Trump tiene incentivos concretos para cerrar el conflicto antes de que se convierta en el eje de la campaña opositora.

La pregunta abierta es si Irán, que en los últimos días sumó a sus condiciones de paz el reconocimiento de su soberanía sobre el propio estrecho de Ormuz, le permitirá a Washington esa salida ordenada antes de las urnas.

Lo que esta columna busca dejar instalado no es una predicción sobre el precio del barril sino una metodología de lectura: los shocks externos no avisan, pero trazan una secuencia de causas y efectos que quienes entienden la cadena pueden anticipar antes de que el impacto se haga visible en las variables cotidianas.

El estrecho de Ormuz no aparece en el mapa del ahorrista porteño, pero la nafta que carga el camión que abastece al supermercado de la esquina podría pasar por ahí, con una regularidad que ninguna distancia geográfica logra interrumpir. Conocer ese trayecto no garantiza protección automática, pero es el primer paso para dejar de ser espectador de un proceso que ya está redefiniendo el valor real de los ahorros. La seguimos la semana próxima con más material de finanzas personales e inversiones.