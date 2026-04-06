Se sumó un proyecto minero al RIGI y se aprobó la ampliación de otro

El Gobierno oficializó ayer el ingreso de un nuevo proyecto minero al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a la vez que aprobó la ampliación de otro del mismo rubro.

En el primer caso se trata de una iniciativa del consorcio Minera Andina (Barrick + Shandong Gold) para ampliar la capacidad de producción de la mina Veladero dedicada a la extracción de oro y plata en San Juan.

EL RIGI IMPULSA UNA INVERSIÓN DE USD 380 MILLONES EN VELADERO



Se aprobó la adhesión al RIGI del consorcio Minera Andina (Barrick + Shandong Gold) para ampliar la capacidad de producción de la mina Veladero, en San Juan.



El proyecto generará más de 1100 empleos directos e… pic.twitter.com/XXkEfxdW0g — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 6, 2026

Se trata de una inversión total comprometida de US$380 millones para ampliar de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación (separación de sustancias sólidas por medio de disolventes líquidos, generalmente agua), con obras de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de nuevas plataformas y obras complementarias, para la producción, comercialización y exportación del bullion doré (lingote de aleación semi-pura de oro y plata).

Según lo informado oficialmente, el proyecto generará más de 1100 empleos en total (directos e indirectos) y agrega un potencial exportador de US$425 millones en minería de oro.

La propuesta de ampliación, con acceso a estos beneficios, había sido presentada el 4 de agosto de 2025 y la construcción de las nuevas pilas de lixiviación agrega una capacidad de procesamiento “de 1.626.034 onzas de oro adicionales”, de acuerdo a lo detallado.

La aprobación se concretó por medio de la resolución 413/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, con lo que ya son doce las iniciativas aprobadas en el marco del RIGI, con inversiones comprometidas por unos US$26.000 millones y preponderancia del sector minero.

Otro más

Además el Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto Fénix de Rio Tinto en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, con una inversión de US$530 millones, que procura incrementar la capacidad de producción de esa mina en 9500 toneladas anuales de litio (de 28.500 toneladas a 38.000 toneladas).

El denominado Proyecto Fénix está a cargo de Arcadium LIthium y ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca

Eso “generará más de 1600 empleos entre la construcción y la operación”, y se espera también un aporte anual extra de US$165 millones en exportaciones.

La autorización, plasmada en la Resolución 431/2026 del Ministerio de Economía, es para construir una nueva Planta de Adsorción Selectiva y una nueva Planta de Carbonato además de la perforación de pozos de salmuera adicionales, la instalación de estanques, tuberías, servicios públicos y la construcción de edificios auxiliares para apoyar la operación y administración de la nueva producción de carbonato de litio.

NUEVO RIGI PARA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO FÉNIX



El Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto FÉNIX de Rio Tinto en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, con una inversión de USD 530 millones.

Esta ampliación permitirá incrementar la capacidad de producción en… pic.twitter.com/joY0fqNc1F — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 6, 2026

También, incluye la construcción de una nueva Planta Compresora de Gas Natural en la localidad de Olacapato, departamento de Los Andes, provincia de Salta, que permitirá ampliar la capacidad de transporte de los gasoductos “La Puna” y “Fénix”, instalaciones asociadas al abastecimiento y transporte de gas natural para la nueva producción del proyecto “Expansión Fase 1B”.

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel Gónzález, explicó semanas atrás en una presentación pública que el RIGI atrae a las empresas por los “30 años de estabilidad regulatoria y fiscal” que asegura. Y proyectó que podrían incorporarse al régimen entre 15 y 20 iniciativas más antes de julio de 2027.