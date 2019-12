Guzmán se reunió con el FMI antes de viajar a la Argentina

Martín Guzmán, flamante ministro de Economía

WASHINGTON.- Antes de viajar a Buenos Aires para sumarse al gobierno de Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió en Washington con la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva, y el jefe de la misión argentina, Luis Cubeddu, confirmaron fuentes del organismo a LA NACION.

Se trata del primer contacto directo de Guzmán, alfil del flamante equipo económico de Fernández, con el Fondo Monetario Internacional. Fuentes oficiales indicaron que el encuentro se realizó a fines de noviembre, en medio de la transición que terminó ayer con la asunción de Fernández.

Al presentar el gabinete, el Presidente Alberto Fernández había dicho que ya habían iniciado conversaciones con el Fondo para dirimir el futuro del histórico programa por US$ 57.000 millones que quedó en el limbo luego de la primarias presidenciales de agosto último.

El Fondo no reveló en ese momento el encuentro de Guzmán, que aún no había asumido, con Georgieva y Cubeddu. Fuentes del organismo optaron por afirmar que representantes del FMI tuvieron "intercambios en las últimas semanas con miembros del equipo de transición", aunque mencionaron el encuentro de Guillermo Nielsen con el director para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el contacto telefónico de Georgieva con Fernández. Nada más.

"Ha habido una llamada telefónica entre el presidente electo, Alberto Fernández, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, hace algunas semanas y, después de eso, no hemos tenido contacto", había dicho la semana pasada Werner, en un diálogo con la agencia EFE. También reiteró "la mejor disposición del Fondo para trabajar con ellos", en referencia al gobierno de Fernández.

Tanto Fernández como Guzmán han criticado el programa con el FMI acordado por el gobierno de Mauricio Macri, al que culpan por el fuerte deterioro que mostró la economía, sobre todo en el último año. Fernández dijo que no quiere recibir el tramo del préstamo que aún no ha sido desembolsado, por unos US$ 13.000 millones. El Gobierno busca reestructurar la deuda para aliviar los vencimientos de los próximos dos años, para poder reactivar la economia.