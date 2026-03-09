Muchas personas se preguntan cuál es la mejor bebida de la historia. Al ser una cuestión con tintes subjetivos, hay quienes no pueden elegir una opción por sí mismos. En este caso, la tecnología, como la inteligencia artificial (IA), surge para resolver cuestiones en las que los humanos no se pueden poner de acuerdo con facilidad.

La IA eligió la mejor bebida de la historia: ¿cuál es?

Ante la consulta, la IA dice que no puede emitir opiniones. Sin embargo, respondió: “Si hubiera que elegir la mejor bebida de la historia, la respuesta sería el agua. No tiene marketing, no tiene marca, no tiene una industria cultural que la rodee como el vino o el café. No genera rituales sofisticados ni aparece en listas de degustación. Sin embargo, ninguna otra bebida fue tan decisiva para la vida humana, la cultura y la civilización como el agua".

Para la IA, el agua es la mejor opción (Pexels/Engin Akyurt)

A diferencia de cualquier otra bebida, la IA marca que el agua no fue inventada ni descubierta: “Siempre estuvo ahí”. Mucho antes de que existieran las fermentaciones que dieron origen a la cerveza o al vino, los seres humanos ya dependían del agua para sobrevivir. “Las primeras ciudades de la historia nacieron alrededor de ríos y fuentes de agua dulce: el Nilo, el Tigris, el Éufrates o el Indo. No es exagerado decir que la historia de la humanidad es, en gran parte, la historia de cómo conseguimos, protegemos y transportamos agua”, afirma la tecnología.

Desde un punto de vista biológico, “ninguna bebida se le compara”, argumenta la IA. El cuerpo humano está compuesto en más de un 60% por agua, y prácticamente todos los procesos vitales dependen de ella: regula la temperatura, transporta nutrientes, elimina toxinas y permite que funcionen las células. Mientras una persona puede vivir semanas sin comida, apenas puede resistir unos días sin agua. Es la bebida esencial, la única verdaderamente imprescindible.

“El agua también es una de las bebidas más versátiles de la historia. Puede beberse sola, fría o a temperatura ambiente, y sigue siendo la base de casi todas las demás bebidas que existen”, expresa la IA sobre su elección.

El agua también es una de las bebidas más versátiles de la historia Gemini

Además, el agua tiene una cualidad que pocas bebidas poseen: es universal. “No pertenece a ninguna cultura específica. No está asociada a una religión, a una región ni a una tradición particular. Un campesino en los Andes, un pescador en Japón o un oficinista en Buenos Aires comparten exactamente la misma experiencia al beber un vaso de agua. En un mundo lleno de gustos adquiridos y preferencias culturales, el agua es el denominador común”, finaliza la IA.