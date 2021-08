¿Hasta 2023 así?, me preguntan todos los días

Las implicancias de los razonamientos a veces asustan; pero si son correctas, lo peor que se puede hacer es ignorarlas.

¿Es posible, para un gobierno, recuperar la credibilidad perdida? Es posible. ¿Cuál es la probabilidad? Bajísima. Esto es crucial para la toma de decisiones, las cuales no se adoptan en base a lo posible, sino a lo probable.

De manera que, tanto la política económica como la realidad –hasta fines de 2023– se van a desarrollar en un contexto de fuerte falta de credibilidad en cuanto a las señales que emitan las autoridades políticas tanto para los funcionarios que se ocupan del área económica, como para cada uno de nosotros.

Todo índica que el juicio político al Presidente de la Nación no logrará destituirlo, lo que no quiere decir que la oposición deje pasar esta oportunidad para “hacer política”; de la misma manera que todo indica que la vicepresidenta de la Nación no tiene ningún deseo de hacerse cargo de la gestión de aquí a diciembre de 2023.

Descartadas estas situaciones extremas, queda el desafío de hacer política económica en condiciones de escasa o nula credibilidad. Y como si esto fuera poco, dados tanto el organigrama formal como la falta de liderazgo, es difícil hablar de equipo económico, entendiendo por tal un conjunto de funcionarios donde alguien dirime los inevitables conflictos y se hace cargo.

¿Qué van a hacer los funcionarios encargados de la porción de las políticas públicas que tienen que ver con la economía? Ni ellos lo saben, porque es imposible saber. ¿Qué es lo que intentarán hacer? Antes de las elecciones, nada; y después de las elecciones, tampoco.

Esto no quiere decir que el resultado de las elecciones sea irrelevante. Es importante en sí mismo, para frenar algunas de las peores iniciativas del oficialismo; y también como señal para 2023, aunque como bien señalan algunos historiadores políticos, no hay nada automático entre un resultado electoral y el siguiente.

La política económica presente y futura, entonces, surgirá de la respuesta del Gobierno a los diferentes desafíos que presente la realidad, la cual será encarada en condiciones de debilidad política. Esperemos que los ministros actúen en base a diagnósticos realistas, para no ser parte del problema.

¿Y qué haremos cada uno de nosotros en este contexto? Todos, quejarnos; una minoría, migrar; y la mayoría restante pelearla, como venimos haciendo hasta ahora.