Hernán Lacunza: "Si no hay un plan creíble, el dólar va a ser un barrilete"

El exministro de Economía Hernán Lacunza se refirió anoche a las últimas medidas económicas y criticó que el gobierno nacional "no tiene un plan, tiene dos"

El exministro de Economía Hernán Lacunza se refirió anoche a las últimas medidas económicas llevadas adelante por el Gobierno de Alberto Fernández en relación a un nuevo cepo al dólarque busca frenar la fuga de capitales y con esto regular la escasez de divisas.

Para el economista, el gobierno nacional "no tiene un plan, tiene dos". Para Lacunza, esta dualidad lleva a que no tenga ninguno, que no termine de definir y de dar cierta previsibilidad. "Es un problema cuando tenés un plan para los días pares y otro para para los días impares. Me refiero a que en los días pares negociás con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mandás una nota al FMI para poner esto en equilibrio, decís que se va a bajar el déficit; y en los días impares se hace la norma contra las telecomunicaciones y se quiere expropiar Vicentin", dijo durante una entrevista con el canal TN.

Lo mismo consideró en relación a la emisión monetaria. "Tenés que tener un plan, no podés emitir infinitamente", alertó. Y apuntó: "El Gobierno tiene todos eslóganes sin ningún rumbo".

Lacunza, quien puso el cepo durante el gobierno de Mauricio Macri, opinó sobre esta medida en general y la comparó con un torniquete, como una medida hacia el futuro que frena una hemorragia, pero que no cura y no oxigena la sangre. "El cepo nunca revierte la tendencia", explicó.

Para el exfuncionario macrista, la dirigencia política debe dejar de buscar culpables y hacerse responsable de la coexistencia de esta mdida. "El cepo no es gratis, tiene mucho daño colateral". En esta línea, consultado sobre si hoy hubiese tomado la misma decisión que la actual dirección del Banco Central, Lacunza dijo: "No lo hubiera hecho, porque es una medida que si la analizamos es un poco de cepo, un poco de devaluación y un poco de desdoblamiento".

Sobre le dólar como forma de ahorro, que se ha convertido en la moneda de reserva de los argentinos, observó que no es que el dólar sube, sino que el peso baja. "Porque cuando se ahorra en pesos es como un helado que se va derritiendo", metaforizó. Y agregó: "No es que faltan dólares es que sobran pesos, entonces vamos a activos que son o bienes físicos o dólares. Vamos incubando el problema hasta que un día explota".

Por último, consideró necesario llevar adelante reformas estructurales para que la Argentina deje de atravesar cíclicamente la escasez de divisas. "No tenemos instituciones económicas, entonces los problemas nos sorprenden porque no hacemos lo que teníamos que hacer antes", enfatizó Lacunza.

