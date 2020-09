Cepo. Cómo saber si alguien está habilitado a comprar dólares

La Anses habilitó una página de consultas que permite ver si se cumple el requisito de ingresos

Silvia Stang Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2020 • 15:43

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó un mecanismo de consultas para conocer, en cada caso en particular, quién puede y quién no puede acceder a la compra de dólares, al menos en función de si cobra o no alguna ayuda social con fondos estatales, o de si efectivamente registra algún ingreso. La puesta en marcha de ese sistema de información va de la mano de la comunicación A-7015, del Banco Central, por la cual se dispuso que no pueden adquirir moneda extranjera quienes perciben planes caracterizados como de ayuda social como, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH). Hay que tener en cuenta, de todas formas, que existen otras incompatibilidades establecidas por el Gobierno para acceder al mercado de cambios.

La consulta se hace ingresando en servicioswww.anses.gob.ar/censite/. Allí se debe ingresar el CUIL o CUIT y el período por el que se hace la consulta (no puede ser mayor a seis meses). Con eso, el sistema devuelve una respuesta. Solo en caso de leerse la inscripción "Denegatoria Certificación Negativa", la persona puede acceder a la compra de divisas, según indicaron a LA NACION tanto en la Anses como en el Banco Central. Sin embargo, eso no es suficiente, porque podría haber otras situaciones que impidan la adquisición. La emisión de una certificación negativa es, por el contrario, lo que impide ir al mercado de cambios.

El cobro de planes sociales es incompatible con la compra de dólares según lo dispuesto por la mencionada comunicación de la autoridad monetaria. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es, por caso, una de las situaciones que llevan al impedimento, según fuentes del Gobierno. No lo es, en cambio y según aclara la propia comunicación, cobrar prestaciones de la seguridad social dentro del sistema formal, como el caso de la asignación por hijo que perciben los asalariados.

Además del cobro de planes, hay determinadas situaciones que impiden acceder a la adquisición de moneda extranjera, según diferentes decisiones oficiales que se fueron tomando. Por ejemplo, ser monotributista o autónomo y haber tomado un crédito a tasa cero a partir de la crisis de la pandemia, o tener un crédito UVA y haberse visto beneficiado por el congelamiento de las cuotas. La verificación de la inexistencia de esas incompatibilidades surgen, en rigor, de otras fuentes y no de la consulta que se hace en la página de la Anses, según dijeron desde el Gobierno.

En el caso de los bancos, no se previó que tengan la posibilidad de acceder a la información respecto de qué personas cobran planes sociales, con una modalidad diferente a la habilitada para los ciudadanos en general. Las entidades continúan sin hacer operaciones, a la espera de tener más información y de poder adecuar sus sistemas.

Conforme a los criterios de Más información