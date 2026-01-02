Hidrovía: quiénes son los competidores más calificados para quedarse con el negocio, según un informe de la ONU

El verano está en su máxima expresión, y mientras que muchos ejecutivos piensan en las vacaciones, quienes van a competir para quedarse con el negocio de la Hidrovía afilan sus propuestas para quedarse con la concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) por los próximos 20 años como mínimo.

Tendrán hasta el 27 de febrero para terminar de analizar los pliegos lanzados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y ajustar aquello que ya tenían en carpeta cuando, hace un año, hubo un primer intento por adjudicar el dragado y balizamiento de la autopista fluvial clave para el comercio internacional argentino.

Los memoriosos tendrán presente la pelea entre las compañías belgas Jan De Nul y DEME, que generó acusaciones cruzadas. También la queja de los potenciales interesados, que adujeron que había temas, especialmente relacionados con la seguridad, que no eran de su competencia y que encarecían la operatoria. Estos aspectos, sumados al poco tiempo para preparar las propuestas, hicieron que a principios de 2025 se presentara un solo oferente y se diera de baja la licitación, que volvió a foja cero.

El costo resulta insignificante si trae los beneficios que buscamos

La estrategia del Gobierno fue, entonces, realizar mesas de consulta con diferentes usuarios para poder integrar reclamos y propuestas. También jugó una carta relevante: convocó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) para que diera claves para el manejo de la Hidrovía y una lista de las empresas más importantes en condiciones de presentarse a la licitación.

Se armó una orden de compra abierta en la cual se planteó una cantidad máxima de 4500 horas de trabajo que irían consumiéndose a medida que avanzaban los trabajos.

“En un proyecto en el que se plantea una inversión de US$420 millones, el costo resulta insignificante si trae los beneficios que buscamos”, aclaran desde el Gobierno. El tope son las 4500 horas que no pueden superar en costo los US$300.000, a razón de US$70 la hora aproximadamente.

De esta manera, con una mirada desde afuera que produjo un informe de 105 páginas, el Gobierno apostó por un tercero para calmar las aguas en la competencia internacional.

Ranking de las empresas con más posibilidades

Entre los candidatos hay empresas holandesas que, dicen, son impulsadas por Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos; empresas archienemigas que pertenecen al mismo país europeo; algunos tapados, que no figuran entre los principales candidatos pero que podrían dar una sorpresa, y, una empresa frustrada que se quedó sin la posibilidad de presentar su propuesta porque por una cláusula quedó afuera de la licitación.

Las empresas más grandes del mundo son:

Great Lakes Dredge & Dock Corporation (de Estados Unidos): Su flota consta de 200 barcos aproximadamente. Opera principalmente en Estados Unidos, pero el 25% de su negocio se realiza en el extranjero, especialmente en Medio Oriente.

Su flota consta de 200 barcos aproximadamente. Opera principalmente en Estados Unidos, pero el 25% de su negocio se realiza en el extranjero, especialmente en Medio Oriente. Van Oord, de los Países Bajos: Con una flota de 100 barcos, cuenta con una importante presencia internacional. Se trata de la empresa que, según diferentes versiones, impulsa la reina Máxima Zorreguieta. En 2023, la segunda hija de los reyes, Alexia, viajó a Róterdam para bautizar el nuevo buque construido por la compañía Van Oord y que lleva su nombre: Vox Alexia. También hay otro buque que se llama Vox Amalia, el nombre de la heredera al trono.

Con una flota de 100 barcos, cuenta con una importante presencia internacional. Se trata de la empresa que, según diferentes versiones, impulsa la reina Máxima Zorreguieta. En 2023, la segunda hija de los reyes, Alexia, viajó a Róterdam para bautizar el nuevo buque construido por la compañía Van Oord y que lleva su nombre: Vox Alexia. También hay otro buque que se llama Vox Amalia, el nombre de la heredera al trono. DEME Group, de Bélgica : El tamaño de su flota también es de 100 embarcaciones. Opera los primeros buques dragadores de doble combustible del mundo. Realizó firmes cuestionamientos durante el intento anterior para licitar la Hidrovía, en 2024, con el argumento de que había un direccionamiento del pliego para favorecer a Jan De Nul, la otra gran empresa de dragado belga. A pesar de que han llevado adelante proyectos en común, ambas compañías compiten fuertemente.

: El tamaño de su flota también es de 100 embarcaciones. Opera los primeros buques dragadores de doble combustible del mundo. Realizó firmes cuestionamientos durante el intento anterior para licitar la Hidrovía, en 2024, con el argumento de que había un direccionamiento del pliego para favorecer a Jan De Nul, la otra gran empresa de dragado belga. A pesar de que han llevado adelante proyectos en común, ambas compañías compiten fuertemente. CCCC Shanghai Dredging Co., Ltd, de China : Es una de las empresas de dragado más grandes del mundo, pero quedó afuera de la licitación ya que el pliego estipula que las compañías que se presenten no pueden tener participación estatal. No cayó bien en China que la empresa haya quedado sin la posibilidad de competir. Cuestionan, entre otras cosas, que en una licitación donde el precio del peaje es clave se establezca un mínimo.

: Es una de las empresas de dragado más grandes del mundo, pero quedó afuera de la licitación ya que el pliego estipula que las compañías que se presenten no pueden tener participación estatal. No cayó bien en China que la empresa haya quedado sin la posibilidad de competir. Cuestionan, entre otras cosas, que en una licitación donde el precio del peaje es clave se establezca un mínimo. National Marine Dredging Company Group (NMDC), de Abu Dhabi. Tiene una flota total de 82 embarcaciones. Sus actividades de dragado incluyen dragado de capital y mantenimiento para puertos, construcción de playas e islas artificiales, rellenos con material de dragado. No se menciona entre los favoritos pero habrá que ver si se deciden a competir.

Tiene una flota total de 82 embarcaciones. Sus actividades de dragado incluyen dragado de capital y mantenimiento para puertos, construcción de playas e islas artificiales, rellenos con material de dragado. No se menciona entre los favoritos pero habrá que ver si se deciden a competir. Jan De Nul Group, de Bélgica: Tiene una flota de 75 barcos. Maneja el dragado de la Hidrovía desde, 1995, hace más de 30 años. Jan De Nul conformó una sociedad con Emepa (empresa de balizamiento), Hidrovía S.A. cuando ganaron la primera licitación, en 1995. El empresario Gabriel Romero, al frente de Emepa, confesó como arrepentido el pago de coimas por US$600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara, en 2010, la concesión de la explotación de la Hidrovía . En diálogo con LA NACION , autoridades de Jan De Nul, dijeron que no tenían conocimiento sobre estas negociaciones. La sociedad fue disuelta. Distintas entidades relacionadas con el uso de la vía navegable dijeron que están conformes con el manejo del dragado durante estos años, pero apuntan a un retraso en las exigencias de profundidad del canal provocado por las demoras en lanzar la licitación durante los distintos gobiernos.

Tiene una flota de 75 barcos. Maneja el dragado de la Hidrovía desde, 1995, hace más de 30 años. Jan De Nul conformó una sociedad con Emepa (empresa de balizamiento), Hidrovía S.A. cuando ganaron la primera licitación, en 1995. El empresario Gabriel Romero, al frente de Emepa, para que el gobierno de le renovara, en 2010, la concesión de la explotación de la . En diálogo con , autoridades de Jan De Nul, dijeron que no tenían conocimiento sobre estas negociaciones. La sociedad fue disuelta. Distintas entidades relacionadas con el uso de la vía navegable dijeron que están conformes con el manejo del dragado durante estos años, pero apuntan a un retraso en las exigencias de profundidad del canal provocado por las demoras en lanzar la licitación durante los distintos gobiernos. Royal Boskalis Westminster N.V., también de Países Bajos: El tamaño de flota es de 54 barcos. También está bajo la mirada de la reina de los Países Bajos.

El tamaño de flota es de 54 barcos. También está bajo la mirada de la reina de los Países Bajos. Rohde Nielsen A/S, de Dinamarca: Con una flota de 23 barcos, es una empresa contratista que participa en proyectos relacionados con la regeneración de playas y el desarrollo portuario, entre otros.

Como conclusión, el organismo de la ONU apunta a las cuatro favoritas y dice que “las compañías Jan de Nul, DEME, Boskalis y Van Oord disponen de una flota de dragas suficientemente amplia para cumplir las exigencias de los pliegos del concurso”.

También asegura que existen otras compañías como Inai Kiara (de Malasia), Rhode Nielsen, Great Lakes and Dock Co., Weeks Marine (de Estados Unidos) que podrían no cumplirlos, pero que tendrían la posibilidad de presentarse conjuntamente con otras para alcanzar el tamaño de flota preciso.