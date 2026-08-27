Horacio Marín y su frase sobre el liderazgo en YPF: “Yo lo llamo plata o mierda”

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, detalló su estrategia de gestión disruptiva en la petrolera, caracterizada por un enfoque en el rendimiento directo que él mismo define sin eufemismos como “plata o mierda”.

La máxima, que describe un esquema de objetivos concretos, medición individual y recompensas directas asociadas al desempeño, parece ser el eje rector de su gestión al frente de la compañía energética nacional.

La mirada de los número uno: Horacio Marín, presidente y CEO de YPF con José del Río

Este modelo de incentivos no se limita a la alta gerencia, sino que se extendió a la base operativa, incluyendo equipos de perforación y personal de estaciones de servicio. En este último segmento, la petrolera implementó un sistema administrativo que permite identificar las ventas individuales de cada trabajador.

Según Marín, quien vende un producto en las tiendas obtiene una compensación equivalente al 6% de la operación realizada. En boca de pozo, la lógica es similar: si los operarios logran reducir los costos operativos, reciben el 40% del ahorro generado. “Nos está dando resultados extraordinarios en toda la cadena”, afirmó durante una entrevista con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, en el summit de Energía organizado por el medio.

La efectividad de esta estrategia, combinada con una mayor eficiencia operativa, se reflejó en los números de la empresa. Marín destacó que en el segundo trimestre de 2026, la compañía alcanzó el Ebitda ajustado más alto de su historia, un resultado 70% superior al registrado en 2014.

El CEO atribuyó este hito a tres factores fundamentales: “Estrategia, gestión y pasión”. Como ejemplo de esta mejora, mencionó la reducción drástica de los quiebres de stock en las estaciones de servicio: cuando inició su gestión, superaban los 250 diarios, mientras que hoy promedian apenas seis. “Es una mejora del 98%. Ese es un ejemplo paradigmático”, remarcó.

Horacio Marín Fabián Malavolta

En paralelo a la eficiencia operativa, Marín impulsa una transformación en la relación con el consumidor. Desde agosto, los clientes pueden comprar acciones de YPF directamente desde la aplicación utilizada para pagar combustible. “Lo que me puso contento es que compró la gente de a pie”, sostuvo Marín.

La iniciativa, que movilizó $45 millones el primer día, busca convertir a los usuarios en accionistas, una estrategia reforzada por un split que redujo el valor de la acción a $8000. Asimismo, la firma incursionará en el sector gastronómico mediante una alianza con McDonald’s, cuya primera unidad se ubicará en Libertador y Melo: “La primera YPF con McDonald’s va a estar pronto en Libertador y Melo. Va a ser una estación negra y vamos a estar los dos juntos”, adelantó.