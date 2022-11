Horacio Rodríguez Larreta, a los industriales: “Ustedes son héroes, porque siguen produciendo e invirtiendo”

escuchar

En la inauguración de la 28a. edición de la Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que no se puede permitir más que “se discuta la propiedad privada” en la Argentina o que “se paralicen fábricas” por una extorsión sindical. “A pesar de todo, como la inestabilidad y la inflación, ustedes son unos héroes porque siguen produciendo e invirtiendo”, alentó el funcionario.

Señaló que esas conductas, sumadas a la enorme inestabilidad, los desequilibrios macroeconómicos y un gobierno nacional “sin rumbo ni palabra son letales” para la actividad económica y la producción.

Al exponer su postura en Parque Norte, Rodríguez Larreta destacó que el país tiene capacidad “para producir, para generar trabajo y para competir en la región y en el mundo”. El intendente confió en que maduraron las condiciones para que eso suceda, porque los argentinos “estamos más convencidos que nunca de que así no podemos seguir”.

“Que necesitamos un cambio y que eso es posible solo si salimos de la postura cómoda de pelearnos por todo y encaramos el camino difícil, pero más efectivo de trabajar todos juntos para sacar el país adelante”, remarcó.

Rodríguez Larreta habló del “entusiasmo” de los industriales, pero dijo que esa característica, “no encuentra un terreno fértil en la Argentina”. “[Los empresarios] Están sometidos a la inestabilidad, a legislaciones complejas y burocráticas, actitudes extorsivas de algunos gremios, un Gobierno que no tiene un rumbo claro y no sabemos a donde vamos”, describió el funcionario.

“Hoy, con el nivel de inflación que tenemos no podemos proyectar para el fin de semana, es imposible hacer el cálculo del retorno de una inversión”, dijo en parte de su discurso. Rodríguez Larreta puso de relieve que el cambio tiene que ser rápido, lo que no significa “hacer todo el primer día, pero sí marcar un rumbo claro, porque no tenemos 100 días para mostrar lo que vamos a hacer, tenemos 100 horas”. Además, agregó “tiene que ser profundo e integral”. “Nada se soluciona con maquillaje y no tenemos tiempo para especular ni para ser tibios”, aseveró.

“Tenemos que lograr que generar trabajo no cueste tanto generar trabajo”, destacó Rodríguez Larreta, que llamó al Estado a invertir en infraestructura. Como lo hiciera en otra oportunidad, el referente de la oposición enfatizó: “Hay que terminar con el asistencialismo crónico, porque la política social hoy está privatizada en organizaciones sociales que nadie votó”.

El jefe de Gobierno describió seguidamente cuatro objetivos que es necesario encarar en forma prioritaria: “la Argentina de la estabilidad, la Argentina del crecimiento, la Argentina segura y la Argentina del encuentro”.

Rodríguez Larreta dijo que si no se estabiliza la economía, “no hay chances de construir un país productivo y desarrollado” y subrayó que el esfuerzo debe estar enfocado en el crecimiento a partir de tres grandes pilares: el trabajo, la educación y una integración “hacia adentro y hacia afuera”.

Al abordar luego el capítulo de la Argentina segura, el funcionario porteño dijo que “en el país que viene hay que dar batalla en serio y de frente contra la inseguridad, las mafias, el narco y los que se creen dueños del Estado, asumiendo un compromiso claro: dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada”.

Finalmente, el Jefe de Gobierno sostuvo que este gran desafío requiere de un espacio de encuentro, “una Argentina sin grieta”, lo que significa “parar la pelota y dejar de fomentar las divisiones”. “Y para ser sincero, como políticos no dimos un buen ejemplo últimamente”, agregó Rodríguez Larreta y prosiguió: “Tenemos que superar de una vez las falsas antinomias y esa mirada que ve en el que piensa distinto a un enemigo. Basta de eso. No va más en la política y no va más en la sociedad”.

Otros oradores

En el discurso de apertura de la Conferencia que se desarrolla desde esta mañana habló Daniel Funes de Rioja, presidente de la (UIA): “Es la oportunidad de generar propuestas con la voz de la industria y de los industriales mirando el futuro del país”. El encuentro, que se extenderá hasta las 18, contará con la participación -entre otros- del ministro de Economía, Sergio Massa, cuya exposición está prevista para las 14:45. De acuerdo al programa del evento, el presidente Alberto Fernández cerraría la conferencia.

Luego, lo sucedió Isaías Drajer, a cargo de la 28° Conferencia Industria. “Estamos ante un momento de inflexión para la Argentina en un mundo que atravesado por los efectos de la pandemia y de la guerra se generan oportunidades en alimentos y energía para que podamos agregar valor”, dijo ante decenas de empresarios. Indicó, además, que el Estado nacional debe definir una estrategia a largo plazo que ponga en valor la cadena de producción argentina.

Del primer panel de expertos, denominado “Reconfiguración geopolítica: los desafíos de un escenario dinámico para las cadenas de valor regionales”, participaba Hugo Sigman, fundador del Grupo Insud. En su opinión, la globalización se reduce con el tiempo, lo que llevaría a que un país como Argentina termine participando de lo que llamó “el no alineamiento activo”. “Tenemos que ver si nos podemos movernos en esta dualidad que nos presenta el mundo en ambos lados, manteniendo buenas relaciones”, explicó.

“Hay una discusión de donde va a estar la economía global porque lo que era una globalización donde la circulación de capitales y de tecnologías se está reduciendo. Con la pospandemia y la guerra se está redescubriendo la necesidad de una autonomía productiva”, reflexionó Sigman.

LA NACION