Retenciones: la UIA celebró la baja gradual para productos industrializados

Este sábado la Unión Industrial Argentina (UIA) celebró la medida del Gobierno de reducir de forma gradual las retenciones a la exportación sobre productos industrializados, con el objetivo de eliminarlas totalmente hacia junio de 2027. Señaló que la decisión “avanza en el sentido correcto” porque “contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción y favorecerá la inserción internacional de la industria argentina”.

La organización que agrupa a las empresas, empresarios y cámaras del sector publicó un comunicado para expresarse sobre la medida que anunció Javier Milei el jueves y puntualizó que se trataba de uno de sus principales planteos que se le hicieron al ministro de Economía, Luis Caputo, en la audiencia que tuvieron el pasado martes 19 de mayo. “Es una medida clave para mejorar la competitividad del sector transable industrial y potenciar las exportaciones con valor agregado”, indicó en el texto.

Javier Milei anunció la baja de las retenciones del campo y la industria ante la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Rodrigo Néspolo

Y destacó: “La decisión anunciada avanza en el sentido correcto, ya que contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción y favorecerá la inserción internacional de la industria argentina”.

A su vez, la UIA puntualizó sobre el aporte que hace la industria en materia tributaria: dijo que brinda “en promedio el 26,6% del total de los principales impuestos del país”. Según el comunicado, solo por IVA, uno de cada tres pesos que recauda el Estado proviene de la actividad industrial. “Por eso, toda medida orientada a reducir distorsiones tributarias y mejorar las condiciones de competitividad resulta fundamental para un sector que compite globalmente y genera empleo, inversión y desarrollo federal”, evaluó la UIA.

En tanto, alentó a los gobiernos provinciales y municipales a que reduzcan la presión fiscal sobre el sector: “En este sentido, la competitividad tributaria requiere del compromiso de los tres niveles del Estado. Así como el Gobierno avanza en la reducción de impuestos distorsivos sobre la producción y las exportaciones, resulta fundamental que provincias y municipios acompañen este proceso, revisando la carga tributaria que afecta a las empresas en cada jurisdicción”.

“Desde la UIA continuaremos trabajando junto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales en una agenda que permita seguir reduciendo costos, eliminando distorsiones y fortaleciendo la competitividad de la industria argentina”, concluyó el documento.

La industria automotriz es una de las beneficiada por la baja de retenciones Huang Xiaobang - XinHua

En el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente informó sobre la rebaja de las retenciones al campo y también a algunos sectores de la industria. “A partir de julio de 2026 hasta junio de 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica y a maquinarias les vamos a llevar las retenciones a cero”, expresó.

Al día siguiente, autoridades del Ministerio de Economía dieron una conferencia de prensa junto al ministro Caputo para ofrecer más precisiones sobre esta medida. Según la exposición, el esquema alcanzará a la industria automotriz, petroquímica, química, caucho, maquinaria y otros productos industriales. Todos esos sectores tendrán una reducción progresiva de 0,375 puntos porcentuales por mes desde julio de 2026 hasta junio de 2027, cuando se espera que las retenciones queden eliminadas por completo. En el caso del sector automotriz, la medida alcanzará también a los cuatriciclos.

El esquema de baja de retenciones a las industria automotriz, petroquímica, químicos y maquinaria

El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, sostuvo que la reducción de retenciones industriales apunta a mejorar la competitividad exportadora de sectores que hoy operan con márgenes muy ajustados frente a competidores internacionales. Mencionó especialmente al sector automotor y explicó que, en algunos casos, el peso de las retenciones equivale al margen de rentabilidad de una exportación. “Ese 2,5% o 4,5% puede ser la diferencia entre exportar o no exportar”, afirmó.

Según explicó el funcionario, la intención del Gobierno es favorecer una mayor integración de la industria argentina en los mercados internacionales y mejorar la capacidad de competir frente a productos provenientes de China, Estados Unidos o México. En esa línea, vinculó la reducción de impuestos con otras medidas orientadas a bajar costos logísticos y de infraestructura.