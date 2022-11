¿Qué haría este Gobierno si le “explotara la bomba”?

escuchar

Es entendible la esperanza que tienen algunos dirigentes de la oposición de que al actual Gobierno le “explote la bomba”. Quieren que tengan que pagar el correspondiente costo político de encarar el ajuste y perder las elecciones de 2023, de manera que quien comience a gobernar a partir del 10 de diciembre del año próximo, se pueda dedicar a implementar, por ejemplo, las tan mencionadas reformas estructurales.

La referida esperanza es entendible, pero no es razonable. No hago pronósticos, pero no porque sea bruto, sino porque es imposible hacerlos; de modo que no gasto un minuto en tratar de “calcular” cuándo explotará la bomba. Por ejemplo, ¿cuándo la Argentina experimentará un nuevo episodio hiperinflacionario? Ni siquiera lo doy por descontado.

Cuando digo que la referida esperanza no es razonable es porque pienso que un Gobierno que a duras penas puede surfear la coyuntura, en ausencia de shocks negativos, mal podrá enfrentar el desafío que plantea la lucha contra una hiperinflación.

La historia es ilustrativa al respecto. Ni María Estela Martínez de Perón, a comienzos de 1976, ni Raúl Ricardo Alfonsín, durante el segundo trimestre de 1989, pudieron frenar las hiperinflaciones teniendo que adelantar la entrega del poder (vía un golpe de Estado, en el primer caso; dentro del sistema democrático, en el segundo).

Esto tiene una implicancia muy importante para los economistas que están elaborando la sustancia de la política económica pensando en el triunfo de la oposición el año que viene. Están trabajando de manera silenciosa, prestándole atención a cuestiones específicas, elaborando la materia prima con la cual se elaborará la referida política económica.

A dichos economistas, los dirigentes políticos de la oposición les tienen que hablar en los siguientes términos: “Entiendo el esfuerzo que están haciendo para enfrentar los enormes desafíos que vamos a encontrar el 10 de diciembre de 2023. Pero, por si –Dios no lo permita– ocurre algo que fuerza la entrega del gobierno de manera anticipada, piensen qué tendríamos que hacer”.

Por favor, léame bien. No estoy haciendo un pronóstico, sino alertando contra una peligrosa fantasía, entendible en el plano estrictamente político, pero nada plausible en el fáctico. Como los bomberos, lo mejor que puede pasar es que no los necesitemos; pero no podemos esperar para ver qué hacer cuando se desata el incendio.

Temas Comunidad de Negocios