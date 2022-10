IFE 5, de la Anses: hasta cuándo está abierta la inscripción para cobrar el bono de $45.000

escuchar

Una de las más recientes medidas económicas establecidas por el Gobierno es la entrega del refuerzo alimentario para personas sin ingresos, que consta del pago de un bono de $45.000 y se cobrará desde el 14 de noviembre, según la terminación del DNI de sus beneficiarios. La segunda entrega se hará en diciembre.

Esta asistencia estatal, que es una suerte de “IFE 5″, está destinada a aquellos adultos que no tienen un trabajo registrado ni cobran jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas, tanto nacionales como provinciales y municipales.

Los interesados pueden inscribirse desde hoy y por 15 días, sin turno, en cualquiera de las oficinas de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). También pueden hacerlo en los operativos móviles de la entidad dirigida por Fernanda Raverta y de forma virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Este nuevo beneficio se distribuirá en dos pagos de $22.500 cada uno dado en noviembre y diciembre. A través del sitio oficial, el solicitante podrá acceder al formulario virtual, con carácter de declaración jurada, donde deberá indicar sus datos personales. De acuerdo a la información oficial brindada por el organismo previsional, hasta el sábado a la tarde se habían recibido más de 100.000 solicitudes a través de la web.

En el transcurso de la mañana de este lunes 24, dada la alta demanda por el bono de refuerzo, se generaron largas filas en todo el país y el formulario online derivó a una sala de espera con la siguiente leyenda: “Pronto podrás entrar al portal mi ANSES. Por favor no cierres la página. Cuando llegue tu turno, ingresarás automáticamente”. Allí, además, se muestra la ubicación del usuario en la fila virtual.

El bono de refuerzo alimentario de la Anses está dirigido a aquellas personas que se desempeñan en la llamada economía popular, no cuentan con otro tipo de programa social ni tienen hijos, por lo que tampoco reciben las asignaciones por niños en edad escolar. De esta manera, para poder cobrarlo, los aspirantes no deben recibir ninguna otra prestación social del organismo previsional, ya que esta asistencia no es compatible con la AUH (Asignación universal por Hijo), la AUE (Asignación Universal por Embarazo), el Seguro de Desempleo, las jubilaciones, las pensiones, el Potenciar Trabajo ni las Becas Progresar.

De acuerdo a los registros oficiales, la población que se encuentra en esta situación llega a las dos millones de personas aproximadamente y, dado el impulso con el que avanza la inflación mensual, se trata de uno de los sectores más afectados por la suba de precios y por la falta de un trabajo formal.

Uno por uno, cuáles son los requisitos para acceder al “IFE 5″

Solo podrán cobrar el Refuerzo de Ingreso aquellas personas que cumplan con las siguientes características:

Tener entre 18 y 64 años

No tener trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo

No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras)

No tener Obra Social o una Prepaga

Paso a paso, cómo inscribirse al bono de $45.000

En las oficinas de Anses se podrá realizar el trámite de inscripción al refuerzo alimentario para adultos sin ingresos

Quienes deseen gestionar el trámite para cobrar el bono, pueden hacerlo de manera presencial, sin turno, en cualquiera de las oficinas de la Anses distribuidas a lo largo de todo el país. En este link, se puede consultar el listado completo para conocer cuál es la más cercana al domicilio.

Aquellas personas que quieran anotarse de manera virtual deberán ingresar a miANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad social. Luego, el sitio guiará al usuario con la información que se debe completar en la declaración jurada.

Posteriormente, la Anses -junto a otros organismos- realizará el cruce de datos para determinar los consumos, bienes y patrimonio del solicitante, y así definir si se le entregará o no el refuerzo. Al respecto, es importante aclarar que, en el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.

Condiciones adicionales para acceder al refuerzo alimentario de la Anses

Por otro lado, cabe señalar que los interesados en cobrar los $45.000 no podrán tener registrado a su nombre:

Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad

Inmuebles

Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses

Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses

Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses

Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses

Obra social o prepaga

LA NACION