Importadores. "El Banco Central comienza a ser un pelotazo en contra"

Caen las reservas y el Banco Central (BCRA) ajusta el cepo al dólar. En ese contexto, desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) analizan las consecuencias de la última medida que los afecta: la comunicación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) A 7030. Esta disposición, anunciada ayer, establece que "para dar acceso al mercado de cambios [se debe demostrar que] la totalidad de sus tenencias de moneda extranjera en el país se encuentran depositadas en cuentas en entidades financieras y que no posee activos externos líquidos disponibles [billetes en moneda extranjera]", entre otras medidas. Es decir, si tienen cuentas declaradas en el exterior, deben usar esas divisas o traerlas al país, "y así no van a tener problemas y van a poder seguir accediendo al mercado de cambios", afirman desde el BCRA.

Desde la CIRA aseguran que esta medida desalienta a los importadores que tienen divisas en el exterior. "Hay varios que, especulando con una devaluación, provocaron un récord de pedidos de importación ", dicen desde la entidad. Estos pedidos se hacen para comprar los dólares que necesitan los importadores para pagar los productos al cambio oficial. "La medida busca que se mantenga el stock de deuda comercial vigente al 1 de enero de este año", completan.

Estas medidas se ponen en marcha en un momento de caída de importaciones. Los últimos datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) registrados por el Indec muestran que las importaciones tuvieron una merma interanual del 30,1% en abril .

Todos los importadores están en modo pregunta. " El Banco Central comienza a ser un pelotazo en contra a partir de fines de agosto de 2019 ", dice Rubén García , presidente de CIRA. Hasta esta fecha se podían comprar US$ 10.000 por mes. Luego se redujo el monto a US$200. Esa medida no fue aislada. Hubo otra para los importadores: cuando piden un anticipo para el proveedor, se le impone un lapso de hasta 90 días para que ingrese la contrapartida de la divisa.

"Hoy el importador está imposibilitado para comprar desde Asia, tiene que ser un mago para lograr traer la mercadería en ese tiempo ", agrega García.

Desde la Cámara hicieron un ejercicio con un importador de jeringas desde Asia. "El plazo era de 126 días", dice García. "Esto es solo una de las trabas", se queja. La Cámara nuclea unos 1250 importadores, pero hay más de 10.000 de distintos tamaños.

"Queremos tener un mercado de más de US$160.000 millones, como el de 2011. En 2019 se exportó por US$65.115 millones y se importó por US$49.125 millones. Desde 2011 a la fecha el Comercio Exterior viene cayendo a pasos agigantados", aseguran desde CIRA. " La Argentina produce unos 6000 productos que son reconocidos en el mundo . Pero el mundo compra el producto, no sus problemas, como los costos, la burocracia, la logística, las demoras. Otro problema para importadores es la diferencia de disposiciones que manejan los bancos, que no tienen una homogeneidad de criterios para pedirle al importador", dice García.

Medidas que complican

¿Cómo afecta a la importación todo el paquete de medidas que se pusieron en marcha desde el año pasado? " La importación está siendo castigada a mansalva. El Gobierno incrementó las posiciones arancelarias, que son cada vez más . Se agregaron más de 300 posiciones arancelarias. No se liberan las licencias no automáticas. Pero no importa la cantidad, sino lo que refleja en el comercio exterior. El efecto que causan sobre la economía es grande", asegura García. "Por otro lado, la dirección que imparte las licencias no contesta teléfonos ni mails, no hay manera de comunicarse", lamenta.

"Más del 80% de lo que importa el país va a la industria y a la producción. Yo no creo que haya una sola industria que no incorpore un producto importado. El cacao, por ejemplo, se importa. No existe una empresa que pueda vivir de lo propio. No hay país en el mundo que pueda autoabastecerse ", reclama.

¿Compiten las importaciones con los productos argentinos?Para el presidente de CIRA, "el gran problema del país es que hace más de 25 meses que no tiene mercado interno. A la gente que consume no le alcanza la plata para comprar por lo cual evidentemente hay una escasez de dinero en el bolsillo".