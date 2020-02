Los trucos para comprar pasajes al extranjero sin el 30%

Dentro de un marco general de incertidumbre hay ventanas de oportunidad para comprar pasajes más baratos Crédito: Twitter: @Aerolienas_AR

Con la implementación del impuesto PAÍS, que grava con un 30% los pasajes al exterior, las ventas de tickets aéreos se desplomaron. Según fuentes del sector, en enero se registró una baja interanual cercana al 50%. Esto se explica, en parte, por la sobreventa que hubo a fines de 2019, cuando, alertados sobre el inminente tributo, los pasajeros adelantaron masivamente sus compras y se hicieron con pasajes hasta para el invierno de 2020.

Otro factor que hunde las ventas es la incertidumbre. Todavía hoy hay confusión respecto de cuál es la manera más conveniente de comprar un pasaje y, quienes pueden hacerlo, prefieren demorar la toma de decisiones hasta contar con un escenario más claro. Pero dentro de la incertidumbre hay también ventanas de oportunidad. A continuación, tres formas de comprar pasajes sin el recargo del 30%.

Canje de millas y puntos

Si bien no es igual en todos los casos, la mayoría de las millas o puntos bancarios pueden ser canjeados por pasajes sin el impuesto del 30% sobre la tarifa.

Según explicaron a LA NACION en Aerolíneas Argentinas, en el caso del programa de beneficios Aerolíneas Plus no se cobra el impuesto si el pasajero puede cubrir íntegramente con millas el valor del pasaje. En el caso de que se pague parte del pasaje con millas y se salde la diferencia con dinero, el impuesto PAIS aplica solo sobre ese importe en pesos. Además, desde el Banco Nación, que opera las tarjetas Nativa asociadas al programa, aseguraron que "la tabla de millas no sufrió alteraciones", lo que quiere decir que tampoco se ajustó el "precio en millas".

Tampoco se aplica el 30% en los canjes de los puntos de Quiero Viajes, el programa más utilizado del Banco Galicia, que es operado por Avantrip. De todos modos, estiman que se trata de un "vacío legal" sobre el que podría haber ajustes en las próximas semanas.

"Únicamente se cobra el 30% sobre las tasas en aquellas aerolíneas que cobren las mismas en dólares", aclaró Julián Gurfinkiel, CEO de TurismoCity. Es decir, no aplica sobre la porción del valor del ticket que es la tarifa propiamente dicha.

En Latam, que tiene un programa de millas que se suman por consumos en comercios asociados o a través del uso de las tarjetas del banco BBVA, explicaron que "al momento, el canje de millas para vuelos internacionales realizados de manera directa a través de Latam.com no aplica el impuesto del 30%". Sin embargo, si el canje se hace a través de una oficina comercial Latam Travel o del call center, el 30% se aplica sobre el costo del servicio.

Sin embargo, no es exactamente igual en todos los casos. En el programa SuperClub del banco Santander, el impuesto sí aplica al momento de convertir puntos en pasajes al exterior, porque el canje se realiza a través de la plataforma de Despegar, de donde se toman las tarifas de referencia con el impuesto ya incluido.

Las millas son generalmente sumadas por consumos previos, pero en algunos casos existe la posibilidad de comprarlas. En ese caso, el impuesto no aplica sobre la compra si son millas emitidas en el país, como es el caso de Aerolíneas Plus, que además se puede pagar en pesos y con financiación. Sí aplica si se emiten en el extranjero, por lo que los pasajeros deberían consultar ese dato antes de comprarlas.

Comprar con tarjeta extranjera

Comprar un pasaje con una tarjeta emitida fuera de la Argentina en un portal extranjero es una opción en la que no se carga el impuesto del 30%. Para ello, claro está, hay que tener una cuenta bancaria en el exterior y el plástico correspondiente.

"Desde TurismoCity incluimos precios tanto de sitios de afuera como de sitios argentinos; en los de sitios del exterior ocurre que el 30% solo lo carga el banco si es una tarjeta argentina", explicó Gurfinkiel.

En efecto, si se compra con tarjeta extranjera en una página argentina el impuesto igual se cargará, porque el recargo lo genera la aerolínea sin importar el medio de pago ni el origen de la tarjeta. Por eso es necesario que ambas cosas sean extranjeras: la tarjeta y la plataforma en la que se cobra.

Pagar el consumo en dólares

Si bien la ley señala que el impuesto rige para los pasajes internacionales de todas las líneas aéreas, también detalla que no se aplica si el consumo se cancela en dólares. Así, una larga lista de aerolíneas habilitaron en las últimas semanas el trámite para que las agencias de viajes puedan emitir los tickets en dólares, de modo que los pasajeros puedan comprarlos en moneda extranjera con efectivo, depósito o transferencia bancaria desde una cuenta en dólares sin el recargo del tributo.

Se puede comprar y pagar por estos medios en agencias físicas, pero también algunas agencias online buscaron la forma de ofrecer a sus clientes la oportunidad de pagar de ese modo. Avantrip, por ejemplo, acepta el pago en dólares vía transferencia, previa coordinación con un llamado al call center. "Nosotros tenemos el call center habilitado porque cambiar todo el sitio es imposible. Vuelve con fuerza la venta telefónica. Desde la implementación del impuesto sumamos un 40% de llamados telefónicos de gente pidiendo asistencia y orientación", sostuvieron.

También en Despegar anunciaron que sumarán la opción de pagar con dólares en efectivo en sus puntos de venta. Sin embargo, tanto ejecutivos de Despegar como de TurismoCity consideraron que la forma más conveniente de comprar un pasaje es pagarlo en pesos, dado que de este modo el recargo del 30% se aplica solo a la porción del precio final del ticket que es tarifa (es decir, no sobre impuestos y tasas) y, además, se puede recurrir a las cuotas.

Si se compra en sitios online con base en la Argentina el pasaje también se puede emitir en dólares y pagarse con tarjeta de crédito, pero la única forma de que no se retenga el 30% es asegurarse de saldar el consumo de la tarjeta también con dólares.