Monotributo: las escalas vigentes en marzo 2026

Los argentinos que se encuentren inscriptos en el régimen de monotributo pueden consultar las escalas correspondientes al mes de marzo y así conocer la cuota que se debe abonar este mes.

ARCA difunde el esquema impositivo simplificado Prensa ARCA

En el sitio oficial de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) se pueden ver con exactitud las categorías del monotributo de marzo 2026 y las cuotas correspondientes, según los ingresos.

Con una consulta breve al esquema impositivo simplificado que diagrama el organismo recaudador, los contribuyentes pueden saber si hubo modificaciones en las escalas o en el monto que deben pagar mensualmente. Cabe aclarar que estas referencias se mantienen idénticas por algunos meses, dado que las actualizaciones se realizan en febrero y agosto.

Las escalas vigentes del monotributo en marzo 2026

Las escalas del monotributo correspondientes a marzo 2026 se ordenan según el siguiente esquema:

Categoría A: $10.277.988,13

$10.277.988,13 Categoría B: $15.058.447,71

$15.058.447,71 Categoría C: $21.113.696,52

$21.113.696,52 Categoría D: $26.212.853,42

$26.212.853,42 Categoría E: $30.833.964,37

$30.833.964,37 Categoría F: $38.642.048,36

$38.642.048,36 Categoría G: $46.211.109,37

$46.211.109,37 Categoría H: $70.113.407,33

$70.113.407,33 Categoría I: $78.479.211,62

$78.479.211,62 Categoría J: $89.872.640,30

$89.872.640,30 Categoría K: $108.357.084,05

Las escalas y cuotas del monotributo de marzo 2026 Prensa ARCA

Cuánto pago de monotributo en marzo 2026

En las cuotas del monotributo correspondientes a marzo 2026 aparecen discriminados el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social. A continuación, lo que paga cada categoría del monotributo en el tercer mes del año, según ARCA:

Categoría Impuesto Loc./Serv. Impuesto Ventas Aportes SIPA Obra Social Total Loc./Serv. Total Ventas A $4.780,46 $4.780,46 $15.616,17 $21.990,11 $42.386,74 $42.386,74 B $9.082,88 $9.082,88 $17.177,79 $21.990,11 $48.250,78 $48.250,78 C $15.616,17 $14.341,38 $18.895,57 $21.990,11 $56.501,85 $55.227,06 D $25.495,79 $23.742,95 $20.785,13 $26.133,18 $72.414,10 $70.661,26 E $47.804,60 $37.924,98 $22.863,64 $31.869,73 $102.537,97 $92.658,35 F $67.245,13 $49.398,08 $25.150,00 $36.650,19 $129.045,32 $111.198,27 G $122.379,76 $61.189,87 $35.210,00 $39.518,47 $197.108,23 $135.918,34 H $350.567,04 $175.283,51 $49.294,00 $47.485,89 $447.346,93 $272.063,40 I $697.150,35 $278.860,14 $69.011,60 $58.640,31 $824.802,26 $406.512,05 J $836.580,42 $334.632,18 $96.616,24 $65.810,99 $999.007,65 $497.059,41 K $1.171.212,59 $390.404,20 $135.262,74 $75.212,57 $1.381.687,90 $600.879,51

Cómo hacer la recategorización del monotributo

La recategorización es una evaluación de parámetros que deben realizar los argentinos que están bajo este régimen para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla.

Si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización. De lo contrario, se mantiene la categoría actual.

Ingresar al sitio de ARCA: acceder al Portal Monotributo de ARCA y presionar el botón “Ingresar al Portal con clave fiscal” . Ingresar el CUIT y la clave fiscal.

. Ingresar el CUIT y la clave fiscal. Iniciar la recategorización: una vez dentro del Portal de Monotributo, presionar el botón “ Recategorizarme ” para iniciar el trámite. Esta opción se habilita durante los meses de enero y julio, puesto que son los únicos dos períodos en los que los monotributistas pueden recategorizarse.

” para iniciar el trámite. Esta opción se habilita durante los meses de enero y julio, puesto que son los únicos dos períodos en los que los monotributistas pueden recategorizarse. Revisar los parámetros: el sistema va a mostrar la categoría en que se encuentra el monotributista y los topes de cada parámetro de esa categoría. Es aconsejable revisar las categorías vigentes antes de seguir con el trámite asegurarse cuál es la categoría que corresponde. Para eso hacé click en el botón “Escalas Vigentes” . Una vez revisadas las escalas, presionar el botón “Continuar Recategorización” .

. Una vez revisadas las escalas, presionar el botón . Ingresar datos: se debe informar el monto facturado en los últimos 12 meses . El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un local para el desarrollo de su actividad , por lo que debe seleccionar la opción que corresponda. De ser “No” , hacer click en “Continuar” . ARCA también consultará si desarrolla su actividad en una provincia adherida al Monotributo Unificado . Si se realiza actividades en otra provincia, seleccionar “No” y luego, “Siguiente” .

. El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un , por lo que debe seleccionar la opción que corresponda. De ser , hacer click en . ARCA también consultará si desarrolla su actividad en una provincia adherida al . Si se realiza actividades en otra provincia, seleccionar y luego, . Confirmar datos: en el último paso, el sistema mostrará la categoría que le corresponde al monotributista de acuerdo a los datos que aportó. Se recomienda verificar nuevamente la información antes de aceptar la gestión. Si los datos no son correctos, presioná en el botón “Volver” para corregir los errores. Pero si no hay inconvenientes, apretar en “Confirmar Categoría”.