Consumo. Las ventas en supermercados crecieron 5,1% interanual en mayo

Las ventas en supermercados mostraron una mejora del 5,1% en mayo respecto del mismo mes de 2019

23 de julio de 2020 • 18:01

Empujadas por la compra electrónica, y a pesar de la crisis generada por la pandemia de coronavirus,las ventas en supermercados mostraron una mejora del 5,1% en mayo respecto del mismo mes de 2019. Sin embargo, los locales considerados no esenciales, en muchos casos cerrados por disposiciones oficiales, no registraron el mismo desempeño. En los shoppings de todo el país las ventas se desplomaron por encima del 95%, al no tener habilitación par abrir por la cuarentena.

De acuerdo con el informe difundido hoy por el Indec, en mayo las ventas en supermercados sumaron un total de $24.038,2 millones (a precios constantes), lo que representa un aumento de 5,1% respecto a mayo de 2019. A valores corrientes, llegó a $78.682, es decir, un 54,8% más. En el caso de los autoservicios mayoristas, las ventas sumaron $3945 millones (valores constantes), un 4,2% más que igual mes del año previo.

Si se diferencia las compras hechas de manera presencial en los supermercados y las concretadas por el canal online, el informe oficial arroja un dato llamativo, con una suba cercana a 280% en el segundo caso.

En concreto, el informe señala que en mayo de 2020 las ventas totales a precios corrientes en el salón de ventas ascendieron a 75.054 millones de pesos, lo que representa un 95,4% de las ventas totales y muestra un aumento del 50,5% respecto a mayo de 2019. Por su parte, las ventas totales a precios corrientes por el canal online sumaron 3628 millones de pesos, lo que representa un 4,6% de las ventas totales y tuvo una variación positiva de 276,2% respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto a la segmentación por rubros, los aumentos interanuales más marcados a precios corrientes fueron exhibidos en productos electrónicos y artículos para el hogar (129,5%), seguido de verdulería y frutería (81,6%) y productos de almacén (58,9%). Entre los tres representaron casi el 40% de las ventas totales en supermercados.

Por otro lado, en los shoppings de todo el país las ventas totales a precios constantes alcanzaron en mayo un total de $279,5 millones, lo que representa una disminución de 95,6% respecto al mismo mes del año anterior. La caída fue más marcada en el Gran Buenos Aires, y la capital, donde la variación interanual a precios constantes fue de 95,6%, mientras que en el resto del país fue de 91,2%.

Las ventas totales a precios corrientes en mayo de 2020, en comparación con las ventas del mismo mes del año anterior, reflejaron que el rubro con menor caída fue "Perfumería y farmacia", con 67,6%, seguido de "amoblamiento, decoración y textiles para el hogar" (-78%). En el extremo opuesto, el rubro que más se desplomó fue el de "diversión y esparcimiento" (-100%), seguido de "indumentaria, calzado y marroquinería" (-96,8%). Es que los rubros "no esenciales" no estaban habilitados para abrir.

El informe señala que, a mayo de 2020, de los 6135 locales relevados en 79 centros de compras de todo el país, solo el 49,5% estaba en actividad e informaba ventas. El 50,5% restante permanecía inactivo por estar disponible para alquiler, hallarse en reforma u otros motivos de cierre provisorio.