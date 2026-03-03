Inesperado: la empresa brasileña que compite por la millonaria operación de la Hidrovía

“Soy la tercera generación de ingenieros en la familia. Mi abuelo estudió en 1912 en Suiza y tuvo como profesor de física a Albert Einstein”, dijo a LA NACION, João Acácio Gomes de Oliveira Neto, presidente de DTA Engenharia, la firma de ingeniería portuaria y ambiental que emplea a 600 personas en Brasil y quiere quedarse con la operación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

“Yo nací en una draga”, aseguró, aunque no es literal. Se refiere a que su padre fue uno de los pioneros en construir dragas en Brasil. Luego él mismo fue enviado a Delft, Holanda, para estudiar todo lo relacionado con puertos, dragado e hidrovías. Hoy, la compañía que fundó en 1998 “opera en casi todos los puertos de Brasil”, contó. Se tiene fe con la Hidrovía, y cree que este primer paso en la Argentina será el principio de muchos negocios que hasta pueden fortalecer la relación diplomática bilateral, hoy marcada por la distancia que hay entre Milei y Lula.

El presidente y dueño de la gigante dragadora brasileña sostuvo que su propuesta no solo se ajusta a lo necesario para entrar en la competencia, sino también para llegar a la meta: quedarse con un negocio que se calcula podría llegar a tener una facturación de US$15.000 millones durante el plazo de la concesión (25 años, con una extensión posible de cinco años más), con un 30% de ganancia.

El empresario llegó con la idea de pisar fuerte a la hora de competir por quedarse con las obras que mantienen la navegabilidad de la Hidrovía. “Aquí yo ya compré un departamento en Recoleta. Vamos a abrir una gran oficina acá, aunque, claro, depende de cómo sigue la licitación”, dijo.

A Bélgica se suma Brasil

DTA Engenharia no estaba entre las compañías mencionadas en el trabajo de la Unctad, organismo de la ONU contratado por el gobierno de Javier Milei para asesorar a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y custodiar la transparencia en este segundo llamado a licitación (el primero quedó nulo).

En el informe, la Unctad mencionó que las compañías belgas Jan de Nul y DEME, y las holandesas Boskalis y Van Oord (que no se presentaron) disponen de una flota de dragas suficientemente amplia para cumplir con las exigencias de los pliegos del concurso. También, que existen otras compañías como Inai Kiara, Rhode Nielsen, Great Lakes and Dock Co., Weeks Marine que podrían no cumplirlos, pero que podrían presentarse conjuntamente con otras para alcanzar el tamaño de flota preciso. Esto no sucedió y solo tres compañías presentaron los tres sobres.

A pesar de que no estaba mencionada en el trabajo de la Unctad, la comunicación oficial argentina esbozó que “se recibieron un total de tres propuestas presentadas por las principales empresas dragadoras del mundo: Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia”. Atrás quedaron varias de las compañías más importantes del mundo mencionadas por la Unctad. La final inesperada se juega, entonces, entre Bélgica y Brasil.

João Acácio Gomes de Oliveira Neto, presidente de DTA Engenharia

Más inversiones

“Queremos contratar ingenieros acá y construir dragas específicas para la Vía Navegable Troncal Paraguay-Paraná en el Astillero Río Santiago. Vamos a pagar impuestos, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas, bajando los precios. Tenemos una propuesta revolucionaria para la Hidrovía. Veremos qué oportunidad nos dan”, dijo, enfático.

También propuso, por afuera del pliego, poner en marcha un sistema de monitoreo antidroga a través de las boyas señalizadoras. “Estamos ofreciendo esto como solución adicional”, dijo.

El ingeniero afirmó que el manejo de la Hidrovía debería quedar dentro de los límites del Mercosur, para que las ganancias no migren hacia otras naciones (en este caso, Bélgica). “Acá hay mucha plata en danza que no debe irse a otro país”, afirmó.

El empresario aseguró que quiere plantar bandera en la Argentina y está estudiando realizar obras en el Río Salado. También está sobre la mesa la compra de una empresa local para realizar esas obras.

Por otro lado, le interesa realizar inversiones en Vaca Muerta. “Queremos abrir DTA Argentina, porque [el país] está creciendo, controlando la inflación. Creo que este país va a dar un salto importante. Y la Argentina y Brasil son pueblos hermanos... menos durante los 90 minutos de [un partido de] fútbol”, bromeó.

“Vamos a hacer una industria naval aquí para realizar los equipos necesarios para la Hidrovía”, prometió. Comentó también que, en caso de ganar, invertiría en el Astillero Río Santiago para realizar dragas en la Argentina.

DTA Engenharia es el único grupo 100% brasileño que opera en el segmento de dragado portuario pesado en Brasil. Como parte de su carta de presentación, comunica que ejecutó y realizó más de 120 millones de m³ en los últimos 10 años, lo que equivale a 75 estadios de Maracaná llenos de sedimentos. Mantiene 19 contratos en ejecución, con operaciones en 17 estados de la costa atlántica, desde hidrovías en el Amazonas hasta Rio Grande do Sul. Su base operativa está ubicada en la margen izquierda del Puerto de Santos, en la Ilha de Santo Amaro, en Guarujá (SP).