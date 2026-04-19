La crisis del empleo tecnológico es real, pero no hay que culpar (todavía) a la IA

El sector tecnológico estadounidense está en plena crisis. Oracle, una empresa que aspira a convertirse en un gigante de la computación en la nube, anunció recientemente miles de despidos. Block, una de las empresas estrella de pagos digitales, está recortando más de 4000 puestos, casi la mitad de su plantilla. Amazon y Meta también han anunciado despidos. Entre 2022 y 2025, estas dos empresas y las otras cinco gigantes del sector tecnológico, conocidas como las “siete grandes”, apenas aumentaron sus nóminas. El empleo total, tanto en el sector tecnológico como en otros ámbitos, en San Francisco, la capital tecnológica mundial, ha caído un 3% desde principios de 2023.

Esto no se debe, como afirman los directivos, a que la industria tecnológica esté en crisis. Al contrario, se debe a que el sector está experimentando un auge generacional gracias a la inteligencia artificial. Sus defensores argumentan que la IA está mejorando a una velocidad vertiginosa en el tipo de trabajo que realizan muchos empleados del sector tecnológico; de forma asombrosa, como demuestra el último modelo de Anthropic, un laboratorio líder. En resumen, los humanos se están volviendo prescindibles.

La preocupación por un posible colapso del empleo tecnológico provocado por la IA se extiende mucho más allá de Silicon Valley. En todo Estados Unidos, la participación del sector tecnológico en el empleo total ha caído desde un máximo del 2,5% a finales de 2022 hasta el 2,3% actual. Más de 500.000 puestos de trabajo tecnológicos han desaparecido, en comparación con lo que cabría esperar según las tendencias anteriores. El empleo en algunos subsectores ha disminuido drásticamente; los portales de búsqueda web y demás servicios de información emplean un 7% menos de personas que en diciembre de 2022. Los profesionales con mayores ingresos, muchos de los cuales trabajan en el sector tecnológico, creen que podría haber más disrupción. El 10% con mayores ingresos nunca ha estado tan preocupado por perder su empleo.

La caída del empleo tecnológico no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. Hemos recopilado datos comparables sobre el empleo tecnológico en siete grandes economías: Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Francia, Japón y Noruega. Esto incluye empresas de desarrollo de software, programación informática y computación en la nube. El empleo tecnológico aumentó drásticamente en los años previos a 2022. En noviembre de ese año, OpenAI lanzó ChatGPT al público, dando inicio a la era de la IA. Desde entonces, la participación del sector tecnológico en el empleo total se ha estancado o disminuido. ¿Acaso es una coincidencia?

Es posible. Para los economistas que analizan el impacto de la IA en el mercado laboral, el lanzamiento de ChatGPT es un punto de partida conveniente. Sin embargo, también puede resultar engañoso. Aquellas primeras herramientas de IA eran primitivas. Solo desde el lanzamiento en febrero de 2025 de Claude Code, un asistente de programación con IA desarrollado por Anthropic, se ha vuelto remotamente plausible que una herramienta de IA reemplace a un ingeniero de software humano. Hasta hace pocos meses, cuando Claude Code se extendió rápidamente por las empresas tecnológicas de California, cualquier desaceleración en la contratación de personal tecnológico difícilmente tuvo mucho que ver con la IA.

Los entusiastas de la IA, entusiasmados con estas herramientas, sobreestiman su popularidad y, por extensión, sus efectos macroeconómicos. La Oficina del Censo de Estados Unidos estima que solo el 28% de las empresas en el área metropolitana de San Francisco utilizan la IA de forma regular en sus operaciones diarias. En Estados Unidos en su conjunto, la adopción es mucho menor. Y su uso no implica necesariamente la pérdida de empleos. Una encuesta reciente realizada por Ivan Yotzov, del Banco de Inglaterra, y sus colegas, a empresas de Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Alemania, revela que en los últimos tres años la IA ha tenido un impacto prácticamente nulo en el empleo.

La historia nos invita a reflexionar. Podría pensarse que, a medida que las economías se vuelven más tecnológicas, la creciente participación de la tecnología en el empleo total es una ley inmutable. Sin embargo, durante la mayor parte de la década de 2000, esa participación en Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Canadá apenas varió. Incluso en 2006-2007, mientras el mundo desarrollado inflaba una gigantesca burbuja financiera, el empleo tecnológico era débil. Claramente, la IA no tuvo la culpa.

En aquel entonces, el estallido de la burbuja de las puntocom en el año 2000 frenó el crecimiento del empleo en el sector. Tras el espectacular estallido, muchas empresas tecnológicas se quedaron sin fondos y se vieron obligadas a cerrar. Sin embargo, a mediados de la década, los analistas comenzaron a argumentar que otros factores también influían. Para ahorrar dinero, las empresas subcontrataban cada vez más tareas a consultoras de TI extranjeras como TCS e Infosys de la India. Otro factor fue la política monetaria. Las tasas de interés estadounidenses comenzaron a subir a finales de 2004. El aumento de los costos de endeudamiento desincentivó a las empresas a invertir en software y equipos informáticos, lo que a su vez redujo la demanda de personal para su instalación y gestión.

La situación actual de los trabajadores tecnológicos es inquietantemente similar. Muchas empresas se lanzaron a contratar masivamente durante la pandemia de Covid-19, ya que la demanda de productos digitales por parte de los consumidores confinados se disparó. En 2022, las tasas de interés comenzaron a subir rápidamente cuando los bancos centrales se dieron cuenta de que la inflación relacionada con la pandemia no era un resfriado estacional, sino algo más crónico; en 2023, el crecimiento de la inversión empresarial en TI se ralentizó drásticamente. Buscando ahorrar costos, las empresas recurrieron una vez más a la subcontratación. Entre 2021 y 2024 (los últimos datos disponibles), las importaciones estadounidenses de servicios relacionados con la computación en la nube y el almacenamiento de datos se duplicaron con creces. ¿Para qué contratar a alguien con un salario de la Bahía de San Francisco si se puede obtener el mismo servicio en Bangalore por una cuarta parte del precio?

También influye un fenómeno más sutil. Si bien muchas empresas de Silicon Valley han congelado las contrataciones, las de otros sectores están encantadas de contratar trabajadores con habilidades tecnológicas. Nuestro análisis de datos ocupacionales estadounidenses —que examina a personas que se describen a sí mismas como “desarrolladores de software”— sugiere una fuerte demanda de trabajadores tecnológicos. Actualmente, el 3,7% de la población tiene ocupaciones relacionadas con la tecnología, frente al 3,6% de noviembre de 2022. Un nuevo estudio de Leland Crane y Paul Soto, de la Reserva Federal, sugiere que las empresas están ampliando sus plantillas de programadores más lentamente que antes de la introducción de ChatGPT, pero que, aun así, continúan ampliándolas.

La economía tradicional, alejada de la IA —comercios minoristas, bancos, hospitales, fabricantes y otras empresas que aún representan la mayor parte del empleo en los países desarrollados— también espera que la IA permita que un solo experto en tecnología sea más productivo. Sin embargo, dado que muchas de estas empresas emplean a pocos expertos en la materia actualmente, esto implica una gran demanda de habilidades tecnológicas. Entre 2022 y 2025, el número de trabajadores informáticos y de software empleados en el sector minorista estadounidense creció un 12%. En el sector inmobiliario, el crecimiento fue del 75%, y en la construcción, de casi el 100%.

En otras palabras, incluso ante la amenaza de la IA, los empleos tecnológicos no van a desaparecer. Al contrario, se están extendiendo por toda la economía. Antiguamente, el camino hacia la riqueza pasaba por trabajar en Google o Meta. Hoy en día, un joven programador ambicioso podría considerar postularse a Starbucks, y no precisamente como barista.