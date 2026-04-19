Finanzas: el respaldo del FMI allana el financiamiento para 2026

El Staff Level Agreement llegó con un fuerte respaldo técnico: el Fondo destacó el firme progreso en la estabilización logrado en lo que va de 2026. En este marco, sinceró metas: ajustó el superávit primario al 1,4% del PBI desde 2,2%, alineándolo con el resultado fiscal de los últimos doce meses. También fijó una meta de acumulación de reservas de US$8.000m y asume que el BCRA alcanzará compras por lo menos por US$10.000m (ya cumplió el 60%). Aunque resta la aprobación del Board, es inobjetable el view positivo del Fondo sobre el reciente curso de la política económica.

Ancla fiscal: ingresos bajo la lupa

El ajuste de la meta del Fondo no es casual: responde a una sostenibilidad fiscal que ya no depende, exclusivamente, del gasto, sino de ingresos, que en marzo cayeron por octavo mes consecutivo. El superávit del primer trimestre (0,57% del PBI vs 0,60% en 2025) esconde un punto crítico: sin los $1,04 billones que aportó la privatización de las represas en enero, el saldo cae a 0,49%. Esta dependencia de ingresos extraordinarios (con potencial réplica en AYSA, Trenes o Aerolíneas) expone la fragilidad de una recaudación golpeada por la retracción de la industria y el comercio, sectores que aportan el 60% del IVA.

Ingeniería financiera para despejar el horizonte 2026 (al menos)

El Gobierno acelera un plan para cubrir los vencimientos por US$4300 millones de julio sin sacrificar reservas, una señal más que positiva. El plan combina el desembolso neto del FMI (US$250 millones), garantías de multilaterales por US$3.000m y emisiones locales en dólares (AO27 y AO28). La captura de divisas onshore es una pata clave: el Tesoro ya obtuvo US$1421 millones y podría sumar hasta US$2210 millones adicionales hasta el 9/7. Esto completa el puente financiero y muestra una gestión de pasivos más activa para despejar vencimientos de corto plazo.

Optimismo por el plan de financiamiento

El mercado convalidó el plan con subas de los Globales de 1,8% en la semana. Consecuentemente, y en un contexto de vuelta al risk on global, el riesgo país comprimió a 512 pbs, desde un pico de 637 pbs a fines de marzo. Se pasó a precios que el Tesoro pagaría en julio sin afectar la reconstrucción de reservas netas del BCRA. Sin embargo, el objetivo de fondo sigue siendo recuperar acceso sostenido a los mercados internacionales (como indicó el FMI). Sobre todo, considerando el perfil de vencimientos de 2027 (más de US$15.000 millones). En este sentido, la estrategia actual para “ordenar” 2026 es un paso necesario para normalizar el crédito externo, aunque todavía se espera mayor certidumbre sobre el financiamiento de los vencimientos de enero y julio 2027, todo un desafío en un año de elecciones presidenciales.