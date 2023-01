Inflación: crece el reclamo de comerciantes e industriales por billetes de más de $1000

escuchar

El dólar informal o blue cerró la semana pasada a $369, lo que implica que el billete de mayor denominación en circulación, el de $1000, equivale a US$2,71. En gastos de todos los días apenas compra 1,300 kilos de lechuga, aproximadamente cuatro kilos de azúcar o dos kilos de manzanas. Esta situación motivó a que distintas entidades vuelvan a reclamar en los últimos días por billetes de mayor denominación de $2000, $5000 y $10000 para abaratar costos logísticos y poder operar con mayor seguridad.

En un comunicado, el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), Fabián Castillo, explicó la complejidad que afronta el comercio en la administración de un volumen de billetes cada vez mayor, como consecuencia de la pérdida de valor del peso argentino.

“Transportar, movilizar, extraer cada vez más cantidad de billetes además de generar complicaciones y gastos provoca situaciones de inseguridad cada vez más frecuentes”, manifestó Castillo.

Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el pasado 30 de diciembre, circulan en el país 8064 millones de billetes. De esa cifra, 3086,5 millones, es decir, un 38%, corresponden a billetes de $1000, y 1346,7 millones (16%) a billetes de $500. El resto de los billetes, de baja denominación, suman en conjunto 3631,4 millones de unidades.

Esto no solo afecta a los bancos por el exceso de billetes, sino que además genera un elevado costo logístico involucrado en el traslado, carga de cajeros automáticos y la custodia de los billetes, que se incrementa en proporción a la cantidad de unidades.

Fecoba solicitó, en ese sentido, a las autoridades “la emisión billetes de mayor denominación, para mejorar el costoso manejo de la moneda para las entidades financieras, las pymes y la ciudadanía”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, dijo en diálogo con LA NACION que, sin ninguna duda, como mínimo debería haber billetes de $5000 y sería ideal también contar con billetes de $10.000.

“Desde su aparición, en noviembre de 2017, hasta ahora, los $1000 han perdido casi el 100% de su poder adquisitivo. Hoy para ir al súper tenés que llevar una bolsa de billetes. Logísticamente es un desastre y algunas autoridades piensan en seguir con ese billete, pero cambiarle el diseño. En 2017 cubría casi la mitad de la canasta básica y hoy no llega al 6%. En 2017, con $1000 comprabas US$55,50 y hoy comprás US$2,70 en el blue. Algunos creen que si seguimos con baja denominación no nos damos cuenta del problema de la inflación”, aseguró.

Piscinas y toneladas

Por otro lado, los bancos vienen desde hace años pidiendo públicamente por billetes de mayor denominación. Los argumentos son que esto haría más eficiente el sistema en cuanto al costo de traslado del dinero, de relleno de los cajeros automáticos, el conteo de los billetes y el almacenamiento en los tesoros de las entidades.

Según una nota de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), en marzo del año pasado se extrajeron de los cajeros automáticos (ATM) del sistema $900.000 millones, en tanto que los retiros por ventanilla en sucursales sumaron otros $600.000 millones. Para tener una idea de la magnitud de estas cifras, la entidad graficó que, con los billetes extraídos de los bancos y ATM, se podrían llenar 1,5 piscinas olímpicas con billetes de mil pesos que pesan 1500 toneladas.

Desde la oposición, la senadora de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila presentó recientemente un proyecto para que se impriman billetes de $2000, $5000, $10.000 y $20.000.

“La negativa del gobierno nacional a emitir billetes de mayor valor, con el propósito evidente de no blanquear el proceso inflacionario que nuestro país viene soportando, genera incertidumbre en la sociedad, al estar privada del derecho de contar con el dinero mínimo para solventar las necesidades básicas”, afirmó en su cuenta de Twitter, y agregó que no se avanzó en el cambio de imagen de los billetes, que fueron presentados en mayo del año pasado. “Incluso el Gobierno había anticipado que demoraría unos seis meses en sacar los nuevos billetes ya sin los animales, pero aún no están en circulación”, finalizó.

En las últimas horas circuló que con la salida de Rodolfo Gabrielli y la asunción de Ángel Mario Elettore como presidente del directorio de la Casa de Moneda podría haber novedades sobre la posibilidad de crear un nuevo billete de $5000 o $10.000. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía dijeron a este diario que se tienen que sentar a ver cuál es la situación y que no hay ningún apuro con eso.

