Inflación de marzo: pese al rebrote en la región, la Argentina se mantuvo entre las más altas y quedó segunda detrás de Venezuela

Si bien varios países de la región registraron en marzo una aceleración inflacionaria, en gran medida asociada al encarecimiento de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente, la Argentina se mantuvo entre las economías con mayores subas de precios.

Según informó este martes el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 3,4% en marzo y acumuló un 32,6% interanual. Con estos valores, el país volvió a ubicarse en el segundo lugar del ranking regional, solo por detrás de Venezuela, que registró una inflación mensual del 13,1% y una variación interanual cercana al 649,4%, de acuerdo con datos de su banco central.

En el tercer puesto se ubicó Perú, con una suba del 2,38% mensual y del 2,87% interanual. El dato representó el registro más elevado para un mes de marzo en más de tres décadas, en un contexto marcado por la crisis energética derivada de la ruptura del ducto de líquidos de Camisea a comienzos de mes, que provocó escasez de combustibles y afectó la generación eléctrica.

Detrás se ubicaron Cuba (2,19% mensual y 13,42% interanual), Chile (1% y 2,8%), Brasil (0,88% y 4,14%), México (0,86% y 4,59%), Paraguay (0,8% y 1,9%), Colombia (0,78% y 5,56%) y Uruguay (0,41% y 2,94%). Bolivia, en tanto, registró deflación en el mes (-0,34%), aunque con una variación interanual del 15,05%.

En el plano global, además de Venezuela, la Argentina también es superada por Irán —con una inflación mensual del 3,7% y una interanual del 71,8%— y por Siria, que presenta tasas interanuales superiores al 100%.

Por debajo del nivel argentino se ubican países como Turquía (30,87% interanual), Haití (25%), Malawi (24,9%), Sudán del Sur (15,84%), Nigeria (15,06%), Angola (12,42%), Líbano (12,27%), Burundi (11,4%), Kazajistán (11%) y Surinam (10,8%).

Medidas para contener el impacto

En la Argentina, el Gobierno adoptó una serie de medidas para amortiguar el traslado del aumento internacional de los combustibles a los surtidores. Entre ellas, dispuso el congelamiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) durante abril y elevó el porcentaje de mezcla de bioetanol. A su vez, YPF anunció la estabilización del precio de la nafta por un período de 45 días.

En Brasil, la administración de Luiz Inácio Lula da Silva avanzó con un paquete de subsidios y exenciones fiscales orientado a contener el alza en el diésel, el gas licuado de petróleo (GLP) y el combustible de aviación.

En el caso del diésel, el esquema prevé un subsidio de 0,80 reales por litro para el producto refinado localmente y de 1,20 reales para el importado. Con la incorporación de beneficios previos, el apoyo total para este último alcanza los 1,52 reales por litro. Para el GLP —clave en el consumo de los hogares— se estableció una compensación de 850 reales por tonelada importada, con el objetivo de equiparar su precio al del mercado interno.

El paquete también contempla la eliminación de impuestos federales sobre el queroseno de aviación y la habilitación de hasta 9000 millones de reales en líneas de crédito destinadas a la reestructuración financiera de aerolíneas, en un contexto marcado por el fuerte encarecimiento del combustible aéreo.

En una línea similar, México intensificó los subsidios a los combustibles. Actualmente, el estímulo fiscal supera el 70% en el diésel y alcanza el 23% en la gasolina Magna, con el objetivo de limitar su impacto sobre la inflación, los costos logísticos y los precios de los alimentos.