Inflación de mayo: cuáles son los rubros que más aumentaron en la gestión de Alberto Fernández

escuchar

La inflación marcó cinco meses consecutivos de alza en abril. Hoy se conocerá el dato de mayo, que los economistas estiman que continuará la tendencia con una cifra en torno al 9%, superior al 8,4% del mes pasado, aunque el Gobierno espera que esté por debajo de ese número.

Aunque es una discusión de centésimas y preocupa por el impacto que tiene en la política económica (por ejemplo, la suba de tasas del Banco Central), el incremento de precios afecta casi por igual a las familias y con mayor virulencia en algunos rubros.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires el mes pasado fue de 7,5%, por debajo de las previsiones de las principales consultoras económicas para el número nacional que se conocerá hoy. Ambos datos no siempre van de la mano. Por ejemplo, en abril último, el IPC de la Ciudad dio 7,8% y el nacional, 8,4%. Así, frente al mes anterior, el número de mayo evidenció una leve desaceleración, aunque sigue siendo superior al de marzo, que fue de 7,1%.

Si se toma como período de análisis la gestión de Alberto Fernández, la inflación acumulada desde diciembre de 2019 a abril de 2023 es de 428%, según datos de C&T Asesores Económicos. Pero los incrementos no son parejos de acuerdo con los rubros. El de mayor suba fue Indumentaria y calzado, con 650%, seguido de Restaurantes y hoteles, con 537%. Por encima del promedio también estuvieron los Alimentos y bebidas, con 488%.

La inflación acumulada desde diciembre de 2019 a abril de 2023 es de 428% Fabian Marelli

Hasta abril, el rubro que lideró la suba acumulada en el año fue Educación, que creció 41,3% a nivel nacional (en la Patagonia, por caso, fue de 55,3% en ese mes). Esto se debió, sobre todo, al incremento a nivel nacional de 29,1% en marzo, dados los incrementos que se concentran en el comienzo del ciclo lectivo.

En segundo lugar, estuvo Alimentos y bebidas no alcohólicas, que en abril avanzó 10,8% y acumuló un alza de 41,2% en el año. Debido a la incidencia en el índice general y a la sensibilidad que genera en el bolsillo, es uno de los rubros que más preocupa.

Restaurantes y hoteles quedó en tercer lugar del listado de mayores subas, con el 35,4%. También tuvo que ver con las vacaciones de verano, uno de los períodos de más incrementos en el año. En la franja del 20%-30% de subas también se destacan Recreación y cultura (29,8%), Prendas de vestir y calzado (28,9%), Bienes y servicios varios (28,9%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (27,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (27,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (26,9%).

En tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó un 250%, y Comunicación, 206%. Estos rubros avanzaron cerca de la mitad que los previamente mencionados dado el congelamiento que hubo durante los primeros años de esta gestión, y que en algunos casos sigue vigente.

Respecto de mayo, Alimentos fue un rubro que comenzó “aumentando fuerte”. “Es uno de los rubros más complicados, además por lo sensible que es, por supuesto. Y después tenés los rubros que se aceleraron, sobre todo en el último tiempo, como Indumentaria y Equipamiento de mantenimiento del hogar, que están afectados por las subas de fin de abril y principio de mayo, que fueron muy fuertes”, explicó en ese entonces María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos.

Por otra parte, se considera que Vivienda tendrá un impacto considerable en el dato mayo por las fuertes subas en tarifas de luz y gas, que tuvieron subas de hasta 90% y 50%, respectivamente, para los 5,3 millones de usuarios de mayores ingresos y para los de nivel intermedio que superen el límite de consumo subsidiado. Una de las razones por las que la inflación corre más rápido en algunos rubros es que los servicios regulados que se encuentran atrasados en algunos segmentos.

“Respecto a distintos rubros, Alimentos y bebidas están sistemáticamente por encima, lo que afecta más a los indicadores socioeconómicos. Luego tenés Vestimenta, que también es un rubro que es sensible para la clase media. Y después es, en general, el aumento de precios ya generalizado. Comidas para llevar, por ejemplo, es otro rubro que viene subiendo fuerte. Con lo cual, no es tanto lo que sucede en cada mes en particular, sino que ya es todo el proceso el que nos está preocupando la dinámica que está adquiriendo”, dijo Guido Lorenzo, de LCG.