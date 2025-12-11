Inflación de noviembre: cuál es el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para el 2026

El Gobierno podría cerrar este año con un avance significativo en una de sus principales promesas de campaña: la reducción de la inflación. Al menos así lo proyectan economistas consultados por LA NACION, que estiman que la suba de precios de noviembre se ubicará entre 2,3% y 2,5%, mientras que la inflación acumulada de 2025 no superaría el 31%. De confirmarse, sería la cifra más baja desde el 24,8% registrado en 2017.

La principal dificultad para perforar el 2% mensual en noviembre, coinciden los analistas, es el fuerte incremento del rubro alimentos –particularmente la carne– y los ajustes aplicados en precios regulados, como las tarifas de gas, electricidad y transporte. Aun así, consideran que el dato resultaría positivo y que el desafío será sostener la trayectoria descendente en 2026 para cerrar ese año con una inflación inferior al 20%.