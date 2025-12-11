Inflación de noviembre: cuál es el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para el 2026
El Indec lo informará por la tarde; el mes pasado, el Índice de Precios al Consumidor registró un alza del 2,3%; la variación acumulada en lo que va del año alcanzó el 24,8%
El detalle de la inflación en la ciudad de Buenos Aires
Según el relevamiento, hubo mayor presión inflacionaria sobre el segmento de los rubros regulados (2,7% en el mes) que entre los estacionales, cuyo ajuste en noviembre fue del 0,9% en promedio.
Sin considerar estos dos componentes, la inflación núcleo en la ciudad de Buenos Aires en noviembre fue del 2,5%, y quedó en el 34,7% interanual.
Inflación de la ciudad de Buenos Aires: el IPC de noviembre fue de 2,4%
La inflación en la ciudad de Buenos Aires creció tras las elecciones legislativas. Dinamizada por ajustes en rubros sensibles, como las tarifas, el esparcimiento y el transporte, el IPC porteño marcó el mes pasado 2,4% y llevó a la inflación acumulada en 11 meses de 2025 al 28,3%.
Son datos publicados hoy por el Idecba (Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que marcan una aceleración en noviembre de 0,2 puntos porcentuales con respecto al 2,2% de octubre. En la medición interanual, el alza del costo de vida acumulada es del 32,6%.
La inflación cerraría el año en torno al 31%
El Gobierno podría cerrar este año con un avance significativo en una de sus principales promesas de campaña: la reducción de la inflación. Al menos así lo proyectan economistas consultados por LA NACION, que estiman que la suba de precios de noviembre se ubicará entre 2,3% y 2,5%, mientras que la inflación acumulada de 2025 no superaría el 31%. De confirmarse, sería la cifra más baja desde el 24,8% registrado en 2017.
La principal dificultad para perforar el 2% mensual en noviembre, coinciden los analistas, es el fuerte incremento del rubro alimentos –particularmente la carne– y los ajustes aplicados en precios regulados, como las tarifas de gas, electricidad y transporte. Aun así, consideran que el dato resultaría positivo y que el desafío será sostener la trayectoria descendente en 2026 para cerrar ese año con una inflación inferior al 20%.
- 1
WCD 2025: se celebró la nueva edición del reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial
- 2
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 9 de diciembre
- 3
A cuánto cotizó el dólar este miércoles 10 de diciembre
- 4
Por qué la élite argentina es “profundamente depredadora”, según un especialista que se dedica a estudiar la dinámica de poder en el país