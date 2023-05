Inflación “psicológica”: las chicanas de la oposición al Gobierno tras la difusión del índice de abril

escuchar

Inflación ”imaginaria”, inflación “psicológica”. Referentes de la oposición criticaron hoy al Gobierno luego de la difusión del dato de inflación de abril, que fue de 8,4% según el Indec. De manera irónica, compartieron en redes el índice mensual y chicanearon al presidente Alberto Fernández por haber usado, en su momento, esa misma categoría -”inflación psicológica”- para explicar las subas en el índice de precios.

“Psicológicamente creés que comprás menos productos, ¡pero no! El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos”, dijo por ejemplo Patricia Bullrich.

La inflación “psicológica” de abril fue de 8,4 %. Psicológicamente creés que comprás menos productos, ¡pero no!

El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos.

“Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes ALUCINAN”, dijo María Eugenia Vidal, y compartió el video donde se ve a Fernández explicar la influencia de la “inflación psicológica” en la economía.

8,4% de inflación mensual “IMAGINARIA”

108,8% de inflación interanual “IMAGINARIA”.



Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes ALUCINAN.

Por su parte, Javier Milei compartió un tuit del Indec con la información del índice mensual de precios y criticó al peso argentino. “Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento. Defender el peso es defender la estafa de la política”, dijo.

Después, el legislador libertario compartió una foto de su último libro, titulado “El fin de la inflación” y aprovechó para publicitarlo. “Muchas gracias a toda la casta política chorra, parasitaria e inútil que defiende la existencia del BCRA (un mecanismo de robo contra los argentinos de bien) por tanta publicidad a mi nuevo libro...”, dijo.

Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda?

El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento.

Defender el peso es defender la estafa de la política.

Hoy a las 16, el Indec confirmó que la inflación de abril fue 8,4%, muy por arriba de las expectativas iniciales del ministro de Economía, Sergio Massa, que prometía a fines del año pasado que el índice de precios comenzaría con un tres por delante para esta altura del año. La variación de precios de los últimos 12 meses alcanzó el 108,8% y la acumulada en el primer cuatrimestre fue de 32%.

El dato oficial estuvo también por arriba de las estimaciones privadas, que proyectaban una inflación de 7,5% para el mes pasado, afectado por la aceleración de los precios de los alimentos y el impacto de la volatilidad financiera en los tipos de cambio paralelos.

Desde que comenzó el año, la inflación mensual se fue acelerando, si se tienen en cuenta los datos de enero (6%), febrero (6,6%), marzo (7,7%) y el mes pasado (8,4%).

