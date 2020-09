Inmuebles. Creció 377% la intención de compra en barrios privados

Lotes. Un relevamiento de Mercado Libre Inmuebles arrojó que crece el interés en el AMBA desde abril. En Zona Norte la suba es del 463%

"Cuesta creerlo, pero hoy en algunos barrios privados la visita de la gente para ver y comprar lotes fue nivel pelea. Al mejor estilo Kanmar en los 60-70", twitteó el sábado pasado Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario. El barrio al que hacía referencia es San Sebastián, en Pilar, el que más tracciona en intención de compra de terrenos en Zona Norte, según la plataforma Mercado Libre inmuebles.

Según el buscador, desde abril los contactos de particulares que buscan saber más, visitar y comprar terrenos aumentaron en el área metropolitana de Buenos Aires un 377%, y la Zona Norte del conurbano es la más demandada, con un incremento del 463%.

En el ranking, la intención de compra creció en esos meses un 361% para Zona Sur y Capital Federal y un 219% para Zona Oeste.

"La intención de compra es la cantidad de contactos que los interesados hacen a las publicaciones de inmuebles. Esos contactos pueden ser llamados, preguntas, mensajería e incluso conversaciones a través de WhatsApp, todos facilitados dentro de la plataforma", explicó Esteban Angulo, gerente de Contenidos, Vehículos, Inmuebles y Servicios de la empresa.

El directivo agregó que desde enero a abril de este año se reducía el interés en comprar terrenos, tendencia que se revirtió con la cuarentena. "En la cantidad ofertada no había caída, pero sí en la demanda, hasta el Covid, momento en que empieza a crecer", aseguró.

El Top 5 de los barrios cerrados de Zona Norte con mayor intención de compra de lotes o terrenos está encabezado por San Sebastián, El Cantón (en Escobar), Pilar del Este (Pilar), Haras Santa María y San Matías (ambos en Escobar).

Consultado por la nacion, Gómez Picasso listó una serie de factores detrás del fenómeno. "Esto empezó hace dos o tres meses, después de un par de meses de pandemia y por varios factores. El principal es el tema del teletrabajo; todos nos dimos cuenta en la práctica de que podemos trabajar desde nuestras casas. Y el segundo punto es la baja en el costo de construcción en dólares. En términos reales, estamos debajo del de 2002-2003. Esto se tradujo en récord de gente visitando barrios privados y colas de personas que se pelean por los lotes como vio ayer [por el sábado] mi hermano en San Sebastián", afirmó.

También en el Sur

Sin embargo, esta postal no se vio solo en Zona Norte, sino que Damián Garbarini, titular de Damian Garbarini Negocios Inmobiliarios, acredita que lo mismo sucedió en las visitas que tuvieron el fin de semana en Canning. "Ayer tuvimos por primera vez algo que no veía desde el '98 o '99. En un momento había una cola de 10 autos para ver un lote en el barrio privado Lacus. Si bien son otros los drivers respecto de aquel momento -necesidad de verde, el precio de los lotes y la brecha con el dólar blue para construir-, la gente se tira de cabeza porque no sabe cuándo va a volver a tener la oportunidad de comprar un terreno por US$10.000 y de construir por US$50.000", afirmó, y sumó que hay público para comprar estos productos, ya que un joven profesional que no accede a adquirir un terreno de entre US$50.000 y US$100.000 en localidades como Lanús o Vicente López sí lo puede comprar en un barrio privado más alejado, lo que hace que los countries tengan un rol impensado. "No se trata más de guetos ni de gente con mucho dinero", agregó.

En tanto, Horacio Benvenuto, gerente general de Izrastzoff Compañía Inmobiliaria -que maneja la zona del corredor Bancalari, Nordelta y Pilar-, dijo que cuanto más económicos son los precios, más demandados son los terrenos y más operaciones se concretan.

"Los tickets más bajos en San Sebastián parten de los US$10.000, y en Pilar del Este, también desde US$10.000/US$12.000. El Cantón ya está arriba de los US$20.000 y San Matías, de los US$30.000. Cuando hablamos de estos tickets la demanda es altísima", explicó Benvenuto, y dijo que desde US$40.000 a US$120.000 también hay mucho movimiento, pero menos cierres, al igual que de US$120.000 a US$250.000 y por encima de esa cifra.

En cuanto a los compradores, Benvenuto dijo que es gente que busca cambiar un departamento en Capital Federal de 60 a 120 metros cuadrados valuado en US$150.000-US$350.000 por un terreno en el que se construye una casa de 140 a 300 M2. "Ese es el cambio de vida que hacen. Si tienen unos dólares ahorrados van comprando el terreno y tienen el departamento en venta y cuando lo venden con eso construyen. En general lo que más se da es eso", concluyó.

