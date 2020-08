Jorge Amaolo explicó cómo a través de la música logran inspirar y conectarse con el mundo Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Hace cinco años que Jorge Amaolo coordina Playing For Change en la Argentina y hace cinco años que la organización existe en el país. "Es un movimiento que busca conectar a la gente a través de la música para desarrollar acciones positivas en al comunidad donde vivimos", explicó en diálogo virtual con José Del Rio, durante la quinta edición del Summit de Recursos Humanos, que se llevó a cabo hoy en la Redacción de LA NACION. La organización incluye una red de escuelas globales que, entre otros objetivos, busca desarrollar la inteligencia emocional.

Amaolo habló de la importancia de la conexión entre las personas en el contexto de la pandemia de Covid-19. "Es clave que en este momento en particular nos permita contenernos, crecer, conectarnos y poder pasar este momento de incertidumbre sabiendo que somos una red, que nos podemos apoyar unos a otros y buscar las mejores soluciones", dijo.

A la escuela asisten 60 niños y jóvenes en donde desarrollan sus habilidades. En el área musical trabajan la formación de ensambles de personas que viven situaciones vulnerables como "alcoholismo, violaciones y violencia familiar".

"La música es un lenguaje universal. Cuando nosotros estamos vía Skype con los profesores de los otros países compartimos sus miradas, problemas y visiones. Sabemos que la solución es la colaboración y el trabajo en red", dijo.

Aseguró que el hecho de vivir en la Patagonia es una bendición. Enfocados en la responsabilidad del cuidado de la salud personal, tratan de fomentar buenos hábitos de alimentación e higiene a través de la naturaleza. "Tenemos un catálogo de plantas comestibles y medicinales con altísimo valor proteico -dijo-. La mejor manera de protegernos es con la alimentación saludable".

"Mi experiencia es hacer esto con amigos y tener una familia grande. Comparto todo a través de la música", explicó.

Como cierre del capítulo 5 del Summit Recursos Humanos de LA NACION, integrantes de Playing For Change tocaron la conocida canción Stand by me, que hace mención a su principal propósito: estar conectados en comunidad a través de la música.

Integrantes de Playing For Change ejecutaron la canción Stand by me Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta