Investigación clínica: una oportunidad estratégica para el desarrollo de la economía del conocimiento en Argentina

El 20 de mayo, el mundo conmemora el Día Mundial de la Investigación Clínica. Reconociendo el compromiso de pacientes, profesionales de la salud, investigadores, instituciones sanitarias y equipos científicos que hacen posible el desarrollo de nuevas terapias.

Cada nuevo medicamento que llega a los pacientes es el resultado de un largo y exigente proceso. Para lanzar una nueva terapia puede ser necesario estudiar y seleccionar entre 5.000 y 10.000 moléculas. Desarrollar una nueva molécula, demanda más de 2.600 millones de dólares y hasta 15 años de trabajo.

Esta dimensión permite entender por qué la investigación clínica es mucho más que una etapa técnica dentro del desarrollo de un producto farmacéutico: es el puente que conecta el conocimiento científico con la posibilidad concreta de mejorar la expectativa y la calidad de vida de las personas.

El valor de la investigación clínica puede comprobarse en los siguientes aportes concretos al sistema de salud. Primero, mejora el acceso de los pacientes a alternativas terapéuticas que todavía no están disponibles en el mercado, algo especialmente relevante en enfermedades con necesidades médicas aun no resueltas. Además, quienes participan de un ensayo clínico reciben seguimiento médico personalizado, controles periódicos siendo monitoreados a través de protocolos orientados a generar evidencia científica de calidad.

La investigación clínica es mucho más que una etapa técnica dentro del desarrollo de un producto farmacéutico

Segundo, al cubrir el costo de tratamientos, controles y seguimiento, la investigación clínica mejora el acceso y ayuda a aliviar parte de la demanda asistencial a ellos asociada.

Tercero, genera inversión y empleo calificado. En 2024, según la ANMAT, que ha adoptado los más altos estándares internacionales, la inversión en investigación y desarrollo clínico en la Argentina superó los 700 millones de dólares, lo que representó casi la mitad de la inversión privada total en I+D del país. En gran medida, esta inversión se canaliza hacia el sistema de salud local: financia equipos médicos, infraestructura hospitalaria, capacitación profesional y empleo directo altamente calificado para más de 5000 personas. Es una actividad propia de la economía del conocimiento, que exporta servicios al mundo basados en talento argentino, genera divisas que contribuyen a la balanza comercial, conectando al país con redes globales de innovación.

Cuarto, la inversión, genera capacidad instalada. Los protocolos, las buenas prácticas, la experiencia en manejo de datos clínicos y la interacción con estándares internacionales, permanecen en el sistema. Con el tiempo, se traduce en investigadores más formados, instituciones más robustas y una base científica más sólida para atraer nuevos proyectos.

El inmenso potencial que tiene la investigación clínica en Argentina ha sido reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de Córdoba y Santa Fe, entre otras provincias. Estoy convencido que mediante la articulación publico privada lograremos hacer realidad el sueño de transformarnos en un hub regional de clase mundial.

Quienes participan de un ensayo clínico reciben seguimiento médico personalizado GETTY

El autor es director ejecutivo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEMe