La UIA alertó a Caputo por la “demora en la reactivación” y presentó una hoja de ruta para impulsar la industria

La conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió este martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, y le transmitió su preocupación por la “demora en la reactivación” de algunos sectores manufactureros.

Durante el encuentro, que se realizó entre las 14 y las 15 en el Palacio de Hacienda, la entidad también acercó una serie de propuestas orientadas a mejorar la competitividad y aliviar el llamado “costo argentino” en medio de una recuperación industrial todavía desigual.

La delegación empresaria estuvo encabezada por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, acompañado por Rodrigo Pérez Graziano (Stellantis), David Uriburu (Techint), Luis Tendlarz (Federación de la Industria Textil) y Eduardo Nougués (Ledesma). También participó el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Según informó la entidad fabril, durante el encuentro la UIA describió “el panorama actual de la actividad industrial” y expuso su “preocupación por la demora en la reactivación de algunos sectores”, una situación que, advirtió, afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

El planteo se dio en un contexto en el que distintos sectores industriales vienen alertando por la combinación de caída del consumo, apreciación cambiaria, encarecimiento financiero y aumento de la competencia importada.

En las últimas semanas, además, la UIA había reclamado públicamente un “RIGI Industrial” para extender a las manufacturas tradicionales parte de los beneficios fiscales y cambiarios que el Gobierno prepara para sectores estratégicos.

En el comunicado difundido este martes, la entidad también mencionó las “distorsiones” que todavía persisten para la producción en materia tributaria, financiera, logística y laboral. “La reducción gradual del costo argentino es fundamental para que los sectores que compiten globalmente puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y sostener inversión, empleo y crecimiento”, sostuvo la UIA.

Durante la reunión, los empresarios presentaron una agenda de medidas para fomentar la actividad y aliviar la situación financiera de distintos sectores. Entre las propuestas acercadas al Gobierno aparecieron la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, la ampliación de herramientas para reducir contribuciones patronales en sectores en crisis y la postergación del pago de cargas sociales para economías regionales.

Además, la UIA propuso avanzar hacia una reducción gradual de impuestos acompañada por la consolidación fiscal y el crecimiento económico. En ese marco, planteó la posibilidad de alcanzar un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios para reducir la presión tributaria sobre la industria y mejorar la competitividad.

El planteo coincidió parcialmente con el mensaje que luego difundió Caputo en la red social X. El ministro afirmó que durante la reunión conversaron sobre “la necesidad de seguir desarrollando el mercado de capitales para reducir el costo financiero de las empresas” y sobre “la continuidad del proceso de reducción de impuestos nacionales para mejorar la competitividad de los bienes transables”.

Caputo también volvió a apuntar contra la presión tributaria subnacional y sostuvo que provincias y municipios deberían “acompañar el esfuerzo de Nación bajando impuestos y tasas”, al considerar que constituyen “la carga mayor en la cadena productiva”.

En paralelo, los industriales vienen siguiendo con atención la evolución de la actividad. Si bien el uso de la capacidad instalada mejoró en marzo y alcanzó el 59,8%, distintos informes privados advierten que la recuperación sigue siendo heterogénea y que algunos rubros todavía muestran caídas de producción, empleo y ventas.