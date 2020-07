Javier Milei: "Alberto Fernández es mentiroso y perverso"

El economista se refirió a los dichos del Presidente en el Financial Times Crédito: Captura de video

El economista Javier Milei se refirió este sábado a las medidas económicas que adoptó el Gobierno en lo que va de su gestión y dijo que el presidente Alberto Fernández "es mentiroso y perverso". Además, calificó a la cuarentena de "cavernícola", cuestionó la falta de un programa económico, y disparó: "Estos son socialismo sin plan".

Invitado al programa La Noche de Mirtha Legrand, junto al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, la diputada de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, y el periodista Pablo Rossi; Milei recordó que cuando el mandatario asumió, "se estaba negociando la deuda y dijo que había un plan, pero no lo querían revelar porque estaban con eso". Sin embargo, después Fernández le dijo al Financial Times que "no creía en los planes económicos":"Entonces lo primero que podría decir es que es un mentiroso y, punto dos, que es un perverso".

Y explicó: "En realidad cuando vos gobernás sin presupuesto usas el del año anterior, eso hizo el kirchnerismo. La equivalente fue mentir la inflación, porque eso subestima los recursos y, cuando vos subestimás los ingresos, por ejemplo, a Diego le llega menos plata, pero tiene una billetera más grande el Poder Ejecutivo, que hoy la tiene Cafierito [Santiago Cafiero], tercera generación de políticos".

En esa línea, el economista remarcó que el Gobierno "levanta todas las banderas socialistas": "Se sienten tan cómodos estando tan rojos. Hay que recordarles que, si bien siempre fue un desastre el socialismo, la base es el plan. Y estos son socialismo sin plan, es el peor de los desastres. Estamos en un capitalismo sin mercado, un socialismo sin plan... esto no puede terminar bien ni de casualidad".

Consultado sobre lo más grave que tendrá que enfrentar el país después de la pandemia del coronavirus, Milei respondió que será la economía: "El gran daño que se está causando en la economía lo causa la cuarentena".

"El modelo de cuarentena cavernícola elegido por este Gobierno está generando un desastre que puede terminar en algo muchísimo peor. Frente a la amenaza que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS), con que se venía una nueva peste española, los países adoptaron un modelo de confinamiento en línea a esa advertencia. El 99,5% de lo que vemos de caída del PBI en la tasa de crecimiento del mundo es culpa de la cuarentena, no de la pandemia. Hay que decir que el remedio fue peor que la enfermedad, porque aumentó los índices de pobreza a nivel mundial", dijo.

Y prosiguió: "La Argentina es el mejor alumno de la OMS con la cuarentena más larga y más profunda. El daño que se está causando en el país es muchísimo peor que lo que fue la caída de 2002, cuando el PBI cayó 10,9%. Vamos a tener destrucción de la actividad económica, de puestos de trabajo, caída en los salarios reales, más pobres e indigentes y, si llega a haber un evento político que dispare una crisis de confianza, vamos a tener una hiperinflación y vamos a ver la peor crisis económica y social de la historia argentina".

Con respecto a la situación sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Milei sostuvo que el manejo del gobernador, Axel Kicillof, es "inmoral". "Queda claro que no estoy del lado del gobierno anterior ni del actual, pero echar las culpas sobre María Eugenia Vidal que, de los años que llevamos en democracia en esa provincia, son cuatro nada más y el resto pertenece a su signo político, es de un inmoral".

"Los municipios que tienen los mayores problemas son aquellos que siempre estuvieron del mismo lado. Es cierto que hubo que hacer toda una construcción en cuarentena; que, cuanto peor es tu sistema de salud, necesitás que sea más larga y más profunda; y, por lo tanto, está claro que es un escándalo el desastre. ¿Acaso nosotros no pagamos un montón de impuestos? ¿Para qué los pagamos si, cuando necesitamos tener la salud pública, necesitamos hacer una cuarentena cavernícola? ¿Adónde se fue la plata?", se preguntó.