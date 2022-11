Javier Timerman: “Con una reestructuración de la deuda o un reperfilamiento el país se quedaría sin ningún tipo de acceso a ningún mercado”

escuchar

Javier Timerman, analista financiero y managing partner de Adcap Grupo Financiero, dijo que si se diera una nueva “reestructuración de la deuda o un reperfilamiento, el país se quedaría sin ningún tipo de acceso a ningún mercado” y habló de la falta de compromiso de los políticos a bajar el riesgo argentino.

El analista estuvo presente en el Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el Yacht Club Puerto Madero, donde hizo mención a la noticia que se conoció ayer de que el fondo Templeton salió de la Argentina.

“No es un título fácil de leer. Llama la atención como un país como Argentina no tiene inversores internacionales. Es crítico. Los inversores de afuera creen que el país tiene que hacer un esfuerzo fiscal más importante del que cree que tiene que hacer: necesita un 5% de superávit, no llegar a un déficit de 2,5%. Uno le comenta esto a los funcionarios y te dicen que es imposible, pero no estamos en la mira de los inversores y eso no es por una razón económica sino política”, explicó.

En este sentido, ejemplificó que, si se quiere invertir en la Argentina, se tiene que ir a un plazo muy largo porque en el corto no se sabe qué va a pasar y hay una volatilidad “infernal”. “Hay que bajar el tiempo de maduración de un negocio y bajar la volatilidad y eso no lo hace la economía, lo hace la política. Yo soy en general optimista, pero no veo que hoy la clase política esté pensando que es una prioridad bajar el riesgo argentino”, afirmó.

Por otro lado, dijo que, si bien no se sabe qué va a pasar con la montaña de deuda en pesos, sería “un suicidio” que haya un evento crediticio más. “En algún momento va a haber una racionalidad que va a evitar que eso pase y va a venir del lado del empresariado. Mantener el crédito en pesos es importante para el futuro de la Argentina. Yo me siento más cómodo que el promedio en cuanto a la deuda en pesos y también con la de dólares y creo que en algún momento va a cambiar el escenario. Estamos en niveles bajos y se va a terminar la discusión. No va a haber reestructuración de deuda, no va a haber reperfilamiento, sino más esfuerzo. No hay alternativa, sino nos quedaríamos sin ningún tipo de acceso a ningún mercado”, agregó.

En este sentido sumó que cree que la política argentina se confunde un poco acerca de lo que convierte a un país es más atractivo. “Los países son atractivos por la previsibilidad y la posibilidad de hacer plata y los cambios bruscos no dan tranquilidad. Acá hay una discusión fuerte acerca de que en 2015 no se fue rápido con las reformas y entonces ahora habría que hacer todo más rápido, pero la cuestión no pasa por ahí. Hoy se necesita construir consensos, reconstruir la idea de un país de largo plazo. Puede ser que no pase nunca y también puede ser que no volvamos a los mercados de capitales. Uno puede quedarse sin volver al mundo, pero si la Argentina quieren reincorporarse tiene que mostrar un programa de reformas y de calidad de las reformas de mediano plazo. Si la idea es que el próximo presidente asuma y rápido empiece a cortar acá y allá, la gente no va a poner un peso”, opinó.

En cuanto a las compañías argentinas, dijo que muestran una capacidad impresionante para sobrellevar la crisis, pero los inversores no se deciden a comprar esas acciones porque al mercado de capitales argentinos le falta profundidad, lo que sería nuevamente culpa de la política.

“El mercado de capitales argentino tiene mucho futuro: Hay buenos productos, buen regulador, el tema es que tiene que tener más profundidad y para eso el Estado necesita sanearse. Tenemos un mercado de capitales que funciona, pero no le damos profundidad y lo bastardeamos. No es culpa de nosotros. Hay que ordenar la política que está muy desordenada”, cerró.

Antes que Timerman también expuso Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien dijo que desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía hubo más tranquilidad en las cotizaciones de los dólares paralelos y que hay una voluntad de achicar la brecha con el tipo de cambio oficial.

Sebastián Negri, presidente de CNV

“La gestión de Economía ha trabajado para generar el momento para mínimamente hablar de mediano plazo. El país va a terminar el año creciendo en una meseta y el mercado de capitales tiene que ser parte de la solución. Hay que acompañar a la economía real para generar infraestructura, aumentar las exportaciones y salir lo más rápidamente de la coyuntura actual”, aseguró.

Por otro lado, consideró que el superávit fiscal que exhiben distintas provincias genera la posibilidad de que se incorporen al mercado de capitales. “A veces no tienen las normativas para salir de inversiones tradicionales, pero todos tenemos que ayudar a capacitar a las autoridades provinciales”, concluyó.

LA NACION