Para el liberal, con el caso Vicentin demostraron ser "un gobierno de payasos" Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2020 • 01:46

Para el economista José Luis Espert "este es un gobierno de payasos". "La Argentina podrá congratularse de que es de los países que menos muertos y contagiados tiene [por el coronavirus], pero el derrumbe económico de la Argentina va a ser récord mundial este año y el aumento de la pobreza en la Argentina probablemente rompa récords mundiales", proyectó, pesimista.

En una entrevista con LA NACION PM, el liberal consideró: "No sé si no les importa porque son ignorantes o porque tienen como estrategia fundir a medio país y que todo el mundo le termine debiendo algo al Estado, que emita cheques para salvarlos y que estemos todos adorando al Dios Fernández o a la Diosa Cristina. No tengo claro si hay un objetivo deliberado de fundirnos o si es de ignorantes y de brutos que son".

Para Espert, el manejo de la cuarentena, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es "absolutamente disparatado". "Es como casi todo lo que hacemos en la Argentina. Todo termina mal porque lo hacemos atravesado", sentenció.

Según dijo, la clave para que el aislamiento durara lo menos posible era testear de manera masiva desde el inicio de la pandemia. "Estamos utilizando la cuarentena como método para evitar contagios. Es de cavernícolas, directamente". Más adelante, resaltó: "Las advertencias y amenazas del Gobierno me parecen ridículas. Hay que hacer una cosa más civilizada, no un 'viva la pepa' sino que con barbijo y distanciamiento, pero hay que volver a la normalidad cuanto antes. Es absurdo luchar contra una pandemia solo con cuarentena".

Además, el excandidato a presidente remarcó que "una vez que la gente empieza a salir es difícil volver a meterla adentro", por lo que advirtió que es posible que, si se decide ir para atrás con las medidas, la sociedad no lo respete "más allá del disparate de pretender que, por 100 días, la gente esté encerrada, que es ridículo desde lo humano y desde lo económico".

En concordancia con esto, Espert dijo: "Le han metido tanto miedo a la gente que algunos 'no se dan cuenta' que se están fundiendo". Tal como señaló, las consecuencias de la cuarentena se verán en uno o dos años. "Entiendo que acá al Gobierno no le importe la economía", sostuvo. Y agregó: "No entiendo cómo es posible que un gobierno desconozca la ley de gravedad y lo que implica el mundo del trabajo. ¿De qué va a vivir la gente si se está fundiendo? ¿Del Estado imprimiendo dinero para darles subsidios? Es una cosa de locos".

Entonces, este economista liberal habló de las altas tazas de inflación que tendrá el país "por esta megaemisión monetaria porque ha explotado el déficit fiscal y porque, razonablemente, nadie paga impuestos, como corresponde porque la gente se está fundiendo". Y resumió: "Nos vamos a arrepentir".

Explicó: "Como la gente no trabaja, usted le tira un pequeño salvavidas, un flotador pequeño, que es el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y la ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), y eso hace explotar el gasto público. La Argentina probablemente este año esté con 10 puntos del déficit fiscal, que va a hacer un récord histórico. Ese déficit fiscal hoy lo financias emitiendo. Hoy no se ven las consecuencias negativas porque estamos todos encerrados y el dinero no circula. Vamos a tener un contexto de recesión con alta inflación en algunos meses, todo por culpa de este Gobierno que ha cerrado mucho la economía". Sin embargo, no pronosticó que se llegue una hiperinflación.

Por eso, para Espert, el Gobierno debería contar con "un comité de economistas que balanceara la opinión de los epidemiólogos y de los médicos". "La economía no es un tema de poderosos y oligarcas, es el lugar natural donde la gente está el grueso del día y hay que cuidarla tanto como a la salud", puntualizó. "Es economía y salud, no economía o salud como dijo el Presidente inicialmente".

"Con Vicentin demostraron que no es un gobierno de científicos sino de payasos"

"Con Vicentin demuestran que, al revés de lo que dice el Presidente, no es un gobierno de científicos sino de payasos", disparó. "Es el juez el único que puede decidir si la empresa tiene que ser intervenida o no", dijo en la entrevista con el programa de LN+. Y agregó: "Es una intervención absolutamente innecesaria e injustificada del Poder Ejecutivo en la Justicia; se rompió la necesaria división de poderes que en todo país civilizado debe haber".

En segundo lugar, resaltó: "Le piden a la gente más impuestos porque la montaña de impuestos que el Gobierno recauda no le sirve para pagar el gasto, y acá les vamos a pedir que paguen más impuestos, a ricos, medianos y pobres para financiar la indemnización, si es que se expropia la empresa, que habrá que pagarle a los dueños de Vicentin".

Finalmente, Espert recordó la deuda externa que tiene el país, y dijo: "A los acreedores les estamos diciendo que no le podemos pagar a los privados y al Fondo Monetario, ¿y el Estado va a asumir una deuda como la que tiene Vicentin? Podrían haber sido un poquito menos desprolijos si querían intervenir el mercado agropecuario como ya vienen queriendo hacer desde la 125".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal