José Luis Espert respaldó el sistema de bandas y dijo que la Argentina es “una máquina alucinante de generar dólares”

A casi dos semanas de la eliminación del cepo cambiario, el diputado nacional José Luis Espert analizó el plan del Gobierno en materia económica y respaldó el sistema de bandas. Además, señaló que no hay que temerle a las fluctuaciones en los valores porque hay una “política fiscal sana” y afirmó que la Argentina es “una máquina alucinante de generar dólares”.

“Nuestro gobierno tiene claro que en algún momento vamos a estar con un dólar fijado de manera 100% libre por el mercado. Pero, como la gente asocia su volatilidad con problemas de inflación, estamos en una especie de escuelita, que son las bandas de flotación. Mientras la política fiscal sea sana no hay que tenerle ningún tipo de temor al valor”, expresó Espert en diálogo con José del Rio en el programa Mesa chica por LN+.

Además, continuó: “La Argentina es una maquina alucinante de generar dólares: soja, trigo, turismo, energía, conocimiento, electrónica. El problema es que tenemos la plata afuera porque el Estado siempre ha gastado más de lo que genera, ha creado crisis homérica y ha robado depósitos y jubilaciones. Nadie va a laburar para que se la saquen”.

En paralelo con el análisis de la situación del país en lo económico, Espert cuestionó a los opositores que no apoyan el plan del Gobierno y que no trabajan en conjunto en el Poder Legislativo. En este punto indicó: “El Pro no tengo dudas que está a favor de la libertad, pero después tenemos a una especie de Corea del centro que va fluctuando en cómo vota dependiendo de las conveniencias políticas de turno. También está el club de la miseria, que son el kirchnerismo y la izquierda, cuyo negocio es hacer una Argentina miserable”.

José Luis Espert El FMI No Es El Malo De La Película

Espert apuntó contra Kicillof: “Es una pesadilla”

El diputado respondió a las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien había criticado al presidente Javier Milei. En este marco, señaló: "Es la peor pesadilla que sufrimos los bonaerenses, un personaje siniestro. No olvidemos que por estatizar mal YPF los argentinos vamos a tener que pagar la cuenta de los 15 mil millones de dólares del juicio que perdimos en Estados Unidos. Lo mismo con Aerolíneas Argentinas“.

"En la Provincia, Kicillof ha hecho una verdadera villa miseria. Los bonaerenses vivimos con el corazón en la boca a ver cuándo nos matan al salir, la educación y la salud están destruidas. Él es una verdadera pesadilla“, siguió.

En tanto, Espert distanció las políticas del gobierno de Milei con las de Kicillof y dijo que a nivel nacional se están implementando medidas similares a las de países donde la gente vive bien, los cuales calificó como “lo más liberales posible” y añadió: “No son keynesianos como el gobernador revalida. Keynes inventó una solución para un lugar particular en un momento determinado, pero de ahí a armar una teoría es un disparate”.

Además, Kicillof había expresado que la motosierra -la cual Milei promueve a nivel nacional- no va entrar a la Provincia, a lo que el diputado contestó que La Libertad Avanza (LLA) lo hará en caso de ganar. Sostuvo que es el mejor lugar para hacerlo y explicó: “Es el distrito más grande, que conserva la mayor cantidad de población y su gobernación es una trituradora de proyectos empresariales del sector privado. La presión impositiva en PBA es esclavizante. Los bonaerenses no dan más de pagar impuestos y tasas municipales, que encima en muchos casos son un robo”.

