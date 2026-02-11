JP Morgan analizó la postergación del nuevo IPC y proyectó la inflación por encima del 2% mensual en el primer semestre

El último informe de JP Morgan sobre la Argentina enviado a clientes hizo mención a la decisión del Gobierno de Javier Milei de postergar la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y también a un incremento en sus expectativas para la variación del indicador en 2026. El gigante de Wall Street proyectó que la inflación promedio no perforará el piso del 2% mensual, al menos durante el primer semestre, y quedará lejos de la intención oficial de que las variaciones comiencen con cero.

El reporte analizó el dato de enero, que marcó 2,9% mensual, por encima de su propia previsión (2,5%) y del consenso de los analistas privados. “El registro mensual se mantuvo firme en relación con el 2,8% de diciembre”, señaló la entidad, al destacar que la dinámica no logró perforar el umbral del 2%. En términos interanuales, la variación se ubicó en 32,4%, el nivel más bajo desde comienzos de 2018, aunque con una leve aceleración frente al mes previo.

La sorpresa estuvo explicada principalmente por los precios estacionales, que “aumentaron 5,7% mensual”, con fuerte incidencia de la normalización en verduras frescas tras dos meses de deflación y subas en restaurantes y hoteles en plena temporada turística. Los regulados avanzaron 2,4%, reflejando incrementos en electricidad, gas, medicina prepaga y transporte.

La moderación de la inercia inflacionaria, aclaró JP Morgan, depende de que la Argentina recupere acceso a los mercados internacionales Archivo

En contraste, la inflación núcleo desaceleró a 2,6% mensual desde el 3% previo. La medida subyacente sin alimentos se ubicó en 2,4%, levemente por encima del promedio móvil de tres meses, mientras que el indicador del BCRA —que excluye carnes y alquileres— arrojó 2,2%. “Ambas métricas muestran una moderación adicional en la dinámica subyacente sin alimentos”, indicó el banco, aunque advirtió que la inflación en servicios continúa elevada, en torno al 3,2% mensual.

Respecto de la postergación de la aplicación de la nueva canasta basada en la ENGHo 2017-2018, el informe recordó que el Gobierno argumentó que el cambio podría generar “interpretaciones erróneas” en medio del proceso de desinflación. Según sus cálculos, con la actualización metodológica, el índice de enero habría sido 2,8%, levemente inferior al publicado, y el impacto anual de la nueva ponderación —con mayor peso de servicios y tarifas— rondaría 1,5 puntos porcentuales.

El núcleo del análisis está en las proyecciones. Con datos de alta frecuencia, JP Morgan sostuvo que los alimentos en la primera semana de febrero vienen corriendo al 2,6% mensual y que los aumentos regulados previstos —gas (+16%), electricidad (+4%), vivienda (+12%) y transporte (+4%)— seguirán presionando.

“La concentración anticipada de subas reguladas y la persistencia de precios elevados en alimentos mantendrán la inflación general por encima del umbral del 2% mensual hasta comienzos del segundo trimestre de 2026”, afirmó.

En ese escenario, la entidad proyecta un promedio de 2,4% mensual en el primer semestre de 2026 y una desaceleración hacia 1,5% en la segunda mitad del año, consistente con una inflación interanual de 26% en diciembre de 2026.

La moderación de la inercia inflacionaria, aclaró JP Morgan, depende de que la Argentina recupere acceso a los mercados internacionales, algo que esperan para el primer semestre de 2026, y pueda refinanciar vencimientos sin sacrificar reservas, lo que contribuiría a reducir el riesgo país.

El banco advirtió que los riesgos siguen “sesgados al alza”, especialmente ante eventuales episodios de volatilidad financiera o presiones salariales mayores a las previstas. La conclusión es que el proceso de desinflación continuará, pero con un sendero más gradual que el esperado oficialmente y sin margen, por ahora, para registros mensuales que comiencen con cero, como prometió Milei que sucederá a partir de agosto.

“Consolidar la agenda de reformas y reconstruir las reservas cambiarias orgánicas siguen siendo esenciales para reforzar los amortiguadores macroeconómicos de Argentina y anclar las expectativas del mercado de cara al ciclo electoral de 2027”, finalizó JP Morgan.