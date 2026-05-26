Tango Energy completó la adquisición de Aconcagua Energía

La exAconcagua Energía cambió definitivamente de manos. La petrolera argentina, fundada por los exYPF Diego Trabucco y Javier Basso, completó su traspaso e integración a Tango Energy.

“Javier Basso y Diego Trabucco han transferido la totalidad de su tenencia accionaria en la sociedad, que a la fecha representa el 7% del capital social y de los votos de la sociedad, a Tango Energy, accionista controlante de la sociedad, con excepción de dos acciones adquiridas por el Pablo Iuliano, director y CEO de la sociedad”, informaron desde Tango Energy en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Este movimiento accionario vino acompañado de una renovación en la cúpula de la empresa. La Asamblea de Accionistas aceptó las renuncias de los directores vinculados a los socios salientes, Diego Salaverri y Santiago García Mirra. En su reemplazo, fueron designados Andrés Ponce como director titular y Mariana Urquiola como directora suplente.

Cronología de la venta

Con la salida de Diego Trabucco y Javier Basso, la compañía completa un proceso iniciado a mediados de 2025. A mediados de julio, Aconcagua Energía informó un acuerdo de inversión con Tango Energy que contemplaba una capitalización por US$36 millones y un cambio de control societario.

La operación preveía la suscripción del 93% del capital accionario por parte de Tango Energy, una sociedad cocontrolada por AR Energy Resources (vinculada a la multinacional Trafigura) y Vista Energy (la compañía fundada por Galuccio) y de la que participaba Pablo Iuliano, quien ejerció como CEO de YPF entre 2022 y 2023.

Aconcagua Energía opera un total de 14 concesiones hidrocarburíferas en el país

La transacción estuvo sujeta al cumplimiento de una condición clave: que la petrolera lograra reestructurar al menos el 90% de su deuda financiera y comercial. En esa línea, un mes después, cerró con éxito el canje de sus obligaciones negociables: logró una adhesión cercana al 96%.

El cambio de control vino acompañado por la designación de Pablo Iuliano como nuevo CEO y presidente del directorio. Ingeniero con trayectoria en la industria energética, Iuliano desempeñó un rol central en el desarrollo de Vaca Muerta y ocupó cargos de liderazgo en empresas de primer nivel.

En paralelo, la asamblea de accionistas aprobó un aumento de capital mediante la emisión de más de 26,6 millones de acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A, integradas en su totalidad por Tango Energy, lo que representó una inversión de $12.138 millones. Así, el capital social pasó de $2 millones a $28,5 millones.

Una petrolera en crisis

El ingreso de Tango Energy como accionista controlante llegó luego de que la petrolera reconociera públicamente una deuda cercana a los $447.604 millones, lo que representaba el 99% de su activo total y equivalía a casi 17 veces su patrimonio neto. Ante este escenario, había contratado a VALO Columbus como asesor financiero y a Tavarone Rovelli Salim Miani como asesor legal, con el objetivo de diseñar y conducir un proceso de reestructuración integral.

En diálogo con LA NACION, Iuliano había asegurado: “Creo que los fundamentos de la compañía son sólidos. Tiene buenos bloques convencionales y, sobre todo, un gran potencial no convencional, que es el foco de mi carrera en los últimos 15 años. Esa fue la razón principal por la que decidí volver al ruedo”.

Y a la hora de analizar las razones detrás de la crisis de la compañía y su nueva apuesta, había indicado: “En los últimos meses se dejaron de realizar muchos trabajos de mantenimiento. Pensamos reactivar esos pozos y poner en marcha equipos parados. También trabajaremos en mejorar la eficiencia y, en el mediano plazo, en técnicas como la recuperación secundaria o asistida, muy comunes en campos maduros”.

Creada en 2015, al momento de la transacción, Aconcagua Energía operaba un total de 14 concesiones hidrocarburíferas en el país, en las provincias de Río Negro, Neuquén y Mendoza, con 638 pozos activos.