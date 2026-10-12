Juan Carlos de Pablo analizó el rumbo económico del Gobierno, la polémica por el oro del BCRA y las elecciones en Brasil

El economista Juan Carlos de Pablo analizó la victoria de Flavio Bolsonaro en las elecciones de Brasil y desestimó que una eventual presidencia del candidato derecha afecte a las inversiones en la Argentina. Aseguró que los recursos no son “fijos” y remarcó que si al país vecino le va mal, implicaría un problema para la región. También habló sobre el rumbo económico del Gobierno y la polémica por el oro del Banco Central.

“Si Lula revierte, me pongo corbata”, dijo a modo de broma en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, en LN+, y agregó: “Yo no conozco a nadie que hoy esté tomando decisiones pensando que Lula puede revertir. No sabemos con qué se puede encontrar Bolsonaro en enero, pero sí sabemos que hay una sintonía”.

El economista Juan Carlos de Pablo ricardo-pristupluk-11511

En esta línea, rechazó a quienes sostienen que un triunfo electoral del opositor podría generar que alguna inversión que podía venir a la Argentina va a Brasil y señaló: “Los recursos son finitos por no ser infinitos, pero no son fijos. No es una cajita. Para un país como la Argentina, un vecino como Brasil -que es cinco veces más grande- que no funcione es un problema”.

Por otra parte, De Pablo se refirió a la política económica del Gobierno y advirtió que “no se puede combatir al populismo haciendo más populismo”. “Supongamos que Milei sale mañana en televisión a decir que en 2027 van a hacer un déficit fiscal de 3 puntos del PBI: los que le creen van a dejar de creerle y los que no lo hacían no van a empezar a hacerlo. Entonces, no se puede. No es un tema técnico de escuela austríaca o no, es una cosa elemental. Está jugado a enfrentar las cosas de una determinada manera”, explicó.

De Pablo analizó la victoria de Bolsonaro sobre Lula

Acto seguido, destacó que el equilibrio fiscal no implica un solo concepto, sino que se trata de una idea que encausa las negociaciones “dentro de cierto corcel”. Además, aclaró que la política económica del Gobierno es “eso y Federico Sturzenegger”.

También habló sobre la perspectiva del gobierno de Milei y explayó: “La imaginación de los tipos que tienen que escribir es infinita. El mundo de lo posible es infinito y la toma de decisiones es otra cosa. ¿Usted me asegura que no van a rajar a Caputo? Yo dije que eso, en el sentido de la toma de decisiones, era una pelotudez, pero me puedo equivocar. Por cómo se manejan el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, uno piensa que esto está atornilladísimo".

Cómo afecta la victoria de Bolsonaro en el gobierno de Milei LUDOVIC MARIN - AFP

En esta línea, De Pablo planteó: “Para tu toma de decisiones, vos tenés que practicar meterte en los pantalones del decisor que te va a influir a vos. Entonces, las calificaciones no importan. No importa si Milei te gusta o no, vos tenés que entenderlo”.

El economista aseguró que, en política, el problema no es equivocarse, sino a qué velocidad se corrige y ejemplificó con una maniobra del Gobierno: “En julio, Caputo dijo que Milei sigue siendo amigo de Trump, pero, si en 2027, que van a intentar ir por ellos, no lo precisan al presidente de Estados Unidos, mejor. Están aprovechando la posibilidad de un superávit comercial”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente Javier Milei LUIS ROBAYO - AFP

“En este momento, el problema es qué hacés con este ingreso de dólares fenomenal porque tenés cosechas récord y energía, y todo indica que al año que viene también va a ser así. El punto es ver cómo se trabaja con el superávit comercial”, marcó.

La polémica del oro del BCRA

Por otra parte, De Pablo se pronunció sobre la polémica que se generó por el oro del Banco Central, luego de que la entidad pagara por protegerse de una caída del precio que nunca llegó. Al respecto, el economista dijo que se trató de una maniobra de previsión y ejemplificó con la contratación de un seguro de auto: “Vos lo contratás pensando que vas a chocar y la empresa te lo da apostando a que no lo vas a hacer”.

“Me maté de risa. La contabilidad registra los hechos, no los riesgos que los generaron. Si vos vas al casino y acertás un pleno, tenés un balance que es una perspectiva, pero ahí hay que poner el riesgo que corriste”, expresó.

En este marco, en cuanto a las repercusiones por la maniobra del BCRA, subrayó: “Si yo entiendo bien, aparece como costo que cubriste una posición del oro. Es como si yo te dijera: ‘Vos sos un tarado. Sacaste un seguro por si chocás el auto y no lo chocaste’. Es un desperdicio. En el texto leí que pusieron que fue un error de cálculo. ¿Qué quiere decir eso frente al riesgo?“.