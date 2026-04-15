Juan Carlos de Pablo opinó sobre la inflación de marzo y explicó en detalle el impacto de la guerra de Medio Oriente en los precios

La medición del índice de precios al consumidor del tercer mes del año arrojó una suba superior a los registros previos de 3,4%. En este contexto, el economista Juan Carlos de Pablo, en diálogo con LN+, examinó la dinámica de la inflacióny advirtió sobre variables internacionales que todavía no afectan de forma plena el escenario local.

Milei admitió que el dato de la Inflación fue malo y pidió paciencia

Tras conocer el dato de la inflación del tercer mes del año, De Pablo manifestó su preocupación por la evolución de los costos: “Hay una cosa ausente en el aumento de precios al consumidor de marzo: la guerra“ y pidió cautela ante el escenario internacional: “Hay que tener cuidado”.

“En febrero, sin la guerra, tuvimos 2,9% y ahora hay de tres para arriba”. En este marcó el economista sostuvo que Argentina aún no sintió los efectos directos del enfrentamiento armado, pero otros países sufrieron variaciones en el petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz.

Cómo influyó la crisis energética en otros países

El economista comparó la situación argentina con el caso de Estados Unidos, cuyo país difundió su dato de inflación este lunes. El especialista utilizó estas cifras para ilustrar el fenómeno global: “Ellos estaban acostumbrados a tasas de 0,2%, pero ahora fue de 0,9%, con lo cual la tasa interanual pasó de 2,4% a 3,3%. La energía aumentó 10,9% y el gasoil 21,2%”, precisó.

La inflación de marzo fue del 3,4% Daniel Basualdo

De Pablo recomendó observar los promedios y desagregar los datos. “La moraleja es que tuvieron una triplicación de la tasa de inflación por el impacto de energía, lo que en la Argentina no ocurrió. Uno tiene que mirar los promedios y, después, desagregar para ver qué es lo que ocurrió. Ahora estamos en abril y pasan millones de cosas”, según explicó en LN+.

Asimismo, el economista rechazó los cálculos simplistas realizados al inicio del conflicto. “A comienzos de marzo, cuando empezó la guerra, un conjunto de personas hizo un ejercicio aritmético y se lo agregó a la tasa de inflación. Eso no es economía. Hay componentes, así que no hay que hacer una teoría ni cortarnos las venas”, apuntó.

Los rubros con mayores aumentos en la Argentina

El índice de marzo reflejó la aceleración más alta de 2026, una cifra que acumuló diez meses sin descensos. El rubro Educación lideró las subas con un 12,1%, El sector Transporte registró un incremento del 4,1%, mientras que Vivienda, Agua, Electricidad, gas y otros combustibles alcanzó el 3,7%. Los alimentos subieron un 3,4% y la carne mostró alzas de hasta el 8%, aunque el Gobierno espera una baja para abril.

Educación lideró las subas con un 12,1% Fabian Marelli

La situación geográfica mostró diferencias marcadas, ya que las regiones del noroeste y noreste del país tuvieron una inflación del 4% en el mes.

El especialista también analizó el comportamiento del consumo básico y cuestionó la necesidad de contraer deudas para adquirir comida. “¿Seguro que, de todos los gastos, el único que no podés cambiar es la demanda de alimentos? Tengo dudas porque la tasa de interés más cara en todos los lugares del mundo, incluida la Argentina, es la tarjeta de crédito", aseguró.

Las reacciones del Gobierno tras conocer la inflación de marzo

Juan Carlos de Pablo opinó sobre la actitud del presidente Javier Milei ante los datos del Indec, ya que calificó el número como malo: “Su reacción es lógica, no puede estar contento con una tasa de inflación del 3% mensual. Tampoco lo veo desesperado. No tiene que meter la gamba dibujando el Indec, prohibiendo las importaciones, congelando precios o moviendo la banda para abajo”, afirmó.

Javier Milei sostuvo que el dato de inflación de marzo "es malo" X Javier Milei

Javier Milei realizó una autocrítica sobre el dato oficial: “El dato es malo. No nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente“. El Gobierno nacional anticipó que los números de este mes mostrarán una ralentización de los precios. El foco oficial permanece en los elementos duros que explican la suba reciente.